兩女兒先後獲得心臟移植 英國媽媽激動：像中兩次樂透！

來自英國的培里（Perry）一家是醫學史上少見的案例：他們的兩個女兒先後罹患了心臟病，必須獲得移植。而幸運的是，她們兩人都成功地等到了移植到來的那一天。

根據太陽報報導，心臟病第一次造訪這家人是在九年前，喬安（Joanna）的大女兒露茜（Lucie）因心臟衰竭而緊急送入大奧蒙德街醫院，當時，醫院診斷出，露茜患有擴張性心肌病變。心臟衰竭導致露茜必須接受十一次去顫器震顫，她的心臟總計有五十二分鐘沒有跳動。在重症監護病房待了幾天之後，露茜幸運地等到了一顆心臟能夠移植，並順利的進行了手術。

但是一家人想不到的是，七年後，喬安的二女兒伊莎貝兒（Isobel）竟然也罹患了同樣的疾病。這次，他們就沒有那麼幸運了。伊莎貝兒所遭遇的情況更為複雜，在移植心臟之前，醫生們不得不使用人工心臟來維持伊莎貝兒的生命：伊莎貝兒的其中一個肺塌陷，肝臟腫大，並且患有胰腺炎。醫院對於這樣的情況非常不樂觀。

然而，出乎意料的是，伊莎貝兒恢復的狀況非常良好，並且最終在去年夏天獲得了心臟移植。如今，喬安的兩個女兒都健康的活著，她表示，她感覺自己就像是中了兩次樂透一樣。大奧蒙德街醫院小兒心臟移植主任馬修・芬登（Mattew Fenton）表示，「像培里一家的狀況實屬罕見。英國的兒童心臟捐贈者相當稀少，我們到現在都還有二十二個病患在等待移植。多達四分之一的兒童病患最後都等不到一個可以移植給他們的心臟。」

不過，好消息是，英國今年起已經實施了新的器官移植法，如今除非家屬拒絕器官捐贈，否則每個人都會被預設為器官捐贈者。芬登希望，這項改變會促使更多人關注器官捐贈議題，並且和家人討論是否該捐贈。