「羊駝打臉我」爆笑農場生活 澳洲農民抖音爆紅

彼得・瓦蘭斯（Peter Vallance）是澳洲的一位農民，在維多利亞州西北部的瑪里（Mallee）擁有一個牧場。他在抖音上註冊了一個「Malleeboy3490」帳號，並透過這個帳號紀錄起他在農場生活的點點滴滴，包括放羊、開拖拉機、以及他跟兩隻狗朋友之間的互動。

其中，最受到關注的是他和「宿敵」——一隻名為「派翠」的母羊駝，這隻羊駝常常在彼得試圖控制動物們的時候大唱反調，忽視他的指揮。

根據A Current Affair報導，彼得的農場生活如今已經在全世界爆紅，甚至連愛爾蘭、印度和俄羅斯的觀眾都在收看他的農場生活。他的影片提供了一種獨特的觀點，讓外國人足以窺探澳洲大陸上的農民生活究竟是什麼模樣。

如今，他也計畫善用這項媒體優勢，推廣讓更多人了解並參與務農的行列，「我很開心，有些人因為我而重新將農業當做一種職業來看待。在看我的影片之前，他們可能從來沒想過這件事。」