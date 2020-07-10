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疫情導致滯銷免費送鄰居 農：百萬松露爛在土裡
新型冠狀病毒全球延燒，對各國的產業、經濟都產生了重大衝擊。英國一名松露農就表示，由於餐廳歇業帶來影響，導致他的松露銷路嚴重受創。
「我大概有價值三萬歐元（約新台幣一百萬元）的松露，現在都在地底腐爛。」根據每日郵報報導，名為麥克・柯利生（Mike Collison）的松露農來自英格蘭西南方的史樂郡（Shropshire），他花了十年細心培育松露，如今卻遇上疫情導致滯銷。如今，他選擇將這些賣不出去的松露送給鄰居—，他們絕大多數都不曾吃過松露。
「我們昨天也吃，今天也吃，松露的味道真是太美味了。」麥克的一名鄰居蘇西表示。
麥克也樂觀地希望，到了九月或十月之後，銷路又會再次恢復。不過，這一切還是要取決於疫情如何發展而定。
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