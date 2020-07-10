快訊

我新增2名境外移入 分別為美國、阿曼台商染疫返國

上「博恩夜夜秀」要付錢？蔡英文出價不到韓國瑜一半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情導致滯銷免費送鄰居 農：百萬松露爛在土裡

聯合新聞網 / 綜合報導
松露農麥克因疫情遇上滯銷，他決定把已經成熟的松露都送給附近鄰居。圖／Fox news
松露農麥克因疫情遇上滯銷，他決定把已經成熟的松露都送給附近鄰居。圖／Fox news

新型冠狀病毒全球延燒，對各國的產業、經濟都產生了重大衝擊。英國一名松露農就表示，由於餐廳歇業帶來影響，導致他的松露銷路嚴重受創。

「我大概有價值三萬歐元（約新台幣一百萬元）的松露，現在都在地底腐爛。」根據每日郵報報導，名為麥克・柯利生（Mike Collison）的松露農來自英格蘭西南方的史樂郡（Shropshire），他花了十年細心培育松露，如今卻遇上疫情導致滯銷。如今，他選擇將這些賣不出去的松露送給鄰居—，他們絕大多數都不曾吃過松露。

「我們昨天也吃，今天也吃，松露的味道真是太美味了。」麥克的一名鄰居蘇西表示。

麥克也樂觀地希望，到了九月或十月之後，銷路又會再次恢復。不過，這一切還是要取決於疫情如何發展而定。

延伸閱讀

逛寶雅見「童年零食」稱霸一整排 員工曝真相網大推

阿嬤將雞蛋冰冷凍！他好奇「能吃嗎」 內行人揭密：美味升級

炸雞最好吃的竟不是雞腿？ 網推這部位：肉質最好

他曝20年前台北盛況 大嘆「越活越回去」引網友共鳴

相關新聞

韓國全羅南道醫院慘遭祝融 釀2死28傷

韓國官員今天表示，全羅南道高興郡（Goheung）一家醫院今天凌晨發生火災，造成2人死亡、28人受傷，其中8人傷勢嚴重

喜歡看恐怖、末日電影的人 更懂得如何應對大流行疫情

你是恐怖電影或末日電影的愛好者嗎？如果是，那有個好消息；心理學家發現，這類型電影的愛好者面對大流行疫情比其他人更彈性思考，也更有能力應付混亂情況──畢竟套路看多了，後面怎麼演都知道。

舊的還是最好？巴黎聖母院尖塔的「原樣重建」計畫

「舊的還是最好...？」去年歷經大火浩劫的巴黎聖母院，修復工程先後遭遇了大雨、大雪與疫情的阻礙，被燒垮的尖塔，其重建樣式更因為各界爭辯不休，一直難以達成共識。9日，法國總統馬克宏在專家會議後終於拍板決定：巴黎聖母院的尖頂尖塔，將盡可能地恢復大火之前、原始的哥德式設計。但曾表態「當代風格」的尖塔未嘗不可的馬克宏，為何最終回頭決定回歸「傳統」？修復進度又真能如馬克宏所願，趕在2024巴黎奧運之前，讓巴黎聖母院重現世人面前嗎？

以戰之名殺無赦？韓戰平民屠殺與被時代活埋的「歷史AB面」

韓戰發生至今，已70年，媒體討論的依然是韓美、朝美或兩韓關係，沒有探索人民的苦難與聲音。儘管熟知台灣近代史者，皆明白這場戰爭在不同面向與程度上對台灣有利，亦影響了區域關係，但同時在境內發生的「社會肅清」，同樣的也少人論及。韓戰70年，何不來談國家如何以戰爭、克敵之名，對付自己的人民？

糗事一簍筐！牧師開直播講道 身後貓咪「暗著來」被抓包

英國坎特伯里教堂（Canterbury Cathedral）的牧師羅伯・威利斯 (The Very Reverend Dr. Robert Willis) 因疫情關係，每日晨禱改成線上直播，不料因過於專注沒有發現貓咪「小虎」，牧師的牛奶就這樣被小虎鎖定目標，全程被直播畫面捕捉。

疫情導致滯銷免費送鄰居 農：百萬松露爛在土裡

新型冠狀病毒全球延燒，對各國的產業、經濟都產生了重大衝擊。英國一名松露農就表示，由於餐廳歇業帶來影響，導致他的松露銷路嚴重受創。

因應防疫 日本東京地下鐵鍍上抗病毒及抗菌塗層

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情有升溫趨勢，東京都新增病例最為顯著，東京地下鐵公司（Tokyo Metr...

以後還吃得到嗎？松茸被國際自然保護聯盟列「瀕危物種」

國際自然保護聯盟（IUCN）9日公布新版瀕危物種紅色名錄，日本民眾喜愛的秋季美食松茸被列入，未來恐有滅絕風險。

漂在水上看電影 法國業者出奇招

漂在法國聖馬丁運河上看露天電影！繼露天汽車電影院爆紅後，法國聖馬丁運河更推出「漂浮電影院」，觀眾可以坐在小型電動船上看電影...

對抗違禁木材走私 跨國海運自主禁運

非洲走私木材已成多年積習，如今全球第四大航運公司聲明不再助紂為孽！因應BBC非洲之眼上個月調查結果發現，價值百萬美元的玫瑰木從甘比亞運出...

影／正在凋零的農村...73歲俄羅斯老翁成村莊中唯一的居民

Rafkat Abzaloy是一座俄羅斯偏僻村莊的唯一居民。他雖然挺滿足於簡陋的生活條件，卻依然十分想念從前的鄰居。

早於歐洲航海？ 土著曾橫渡太平洋

西元1200年的美洲住民和玻里尼西亞就已經能穿過太平洋海域航行？最新科學期刊研究指出，史丹佛大學學者透過DNA分析，查找每個族群特有的DNA片段...

熱門新聞

哈薩克爆發不明肺炎 死亡率遠高於新冠病毒

尋獲遺體！首爾市長朴元淳疑上吊輕生 女秘書控性騷擾：還有很多受害者

南韓首爾市長朴元淳失蹤！留遺言手機關機 女兒急報警

首爾市長生前最後畫面曝光！戴漁夫帽和口罩低頭快走

首爾市廳公布市長遺書：對所有人感到抱歉。大家再見！

首爾市長朴元淳遭控性騷秘書 南韓警察發現遺書

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。