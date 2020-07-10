糗事一簍筐！牧師開直播講道 身後貓咪「暗著來」被抓包

英國坎特伯里教堂（Canterbury Cathedral）的牧師羅伯・威利斯 (The Very Reverend Dr. Robert Willis) 因疫情關係，每日晨禱改成線上直播，不料因過於專注沒有發現貓咪「小虎」，牧師的牛奶就這樣被小虎鎖定目標，全程被直播畫面捕捉。

據Daily Mail 報導，小虎是住在於坎特伯里教堂周圍的4隻貓之一。一位教會人員表示，小虎性格比較靦腆，但很喜愛討抱和摸肚子，最喜歡曬太陽。當天直播中牧師正在專心講道，小虎靜悄悄一躍而上，開始喝起了桌上的牛奶，過了一會牧師才發現身旁異狀，但也只是親暱地摸了摸牠「來了一位新朋友」，便不以為意的繼續講道。

教會人員說小虎的胃口很大，平時住在廚房外的花園，時常會為了尋找食物而偷偷潛入屋子裡，「但腦子不太靈光」。有一次，小虎一週都不見蹤影，某日凌晨被發現困在教堂屋頂上，最後是牧師親自爬上去救牠下來。平時小虎喜歡觀察身邊的環境，不論是園丁們保養花園、種菜、或是在小池塘裡的魚，但牠從來不帶攻擊性，連小鳥都能有恃無恐停在牠旁邊。

這不是第一次有貓咪亂入直播現場，5月時，在教堂素有開心果之稱的雷歐（Leo）也在牧師直播時率性鑽進牧師的袍子去，而牧師則是淡定地繼續講道。教會人員說雷歐很喜歡入鏡，因為牠從小就在教堂長大，一點都不怕生，不過他們會試著喬好讓不同貓咪「輪流上鏡」，以免牠們因為「曝光太少」而吃醋打架。