漂在水上看電影 法國業者出奇招

漂在法國聖馬丁運河上看露天電影！繼露天汽車電影院爆紅後，法國聖馬丁運河更推出「漂浮電影院」，觀眾可以坐在小型電動船上看電影，有趣又能與他人維持距離。這些在聖馬丁運河運行的紅白小船向來廣受觀光客歡迎，然而因疫情觀光客大減，因此業者將船隻改成一個一個「漂浮」的電影座位，希望藉此吸引人流。

《Time Out》報導，在聖馬丁運河運行的紅白小船，幾個月來乏人問津，如今將運河以北的人工湖葉維特水道大池，改為「漂浮」電影院，觀眾可以搭上小船，在水上欣賞電影，還可保持安全距離。

此活動由巴黎市政府與民間企業合作，並由知名遊船業者提供38艘小船，報名限定150人，另外還提供150個岸上的躺椅位。當然，躺椅的位子之間也保持安全距離。

《UNILAD》報導，參與合作活動的還有法國連鎖電影院mk2，為的是慶祝法國疫情趨緩，各項經濟活動逐步開放，而第一部會在漂浮電影院上映的將是喜劇《大叔不怕水（Le Grand Bain）》。

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