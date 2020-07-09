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【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

對抗違禁木材走私 跨國海運自主禁運

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
甘比亞被調查出涉及玫瑰木走私，引發全球第四大的海運公司不滿，決定暫時停止從該國運送木材，直到走私客的徹查結果出爐。(photo from Wikimedia)
甘比亞被調查出涉及玫瑰木走私，引發全球第四大的海運公司不滿，決定暫時停止從該國運送木材，直到走私客的徹查結果出爐。(photo from Wikimedia)

非洲走私木材已成多年積習，如今全球第四大航運公司聲明不再助紂為孽！因應BBC非洲之眼上個月調查結果發現，價值百萬美元的玫瑰木從甘比亞運出，法國達飛海運集團9日聲明，將嚴厲調查是否有列管木材被私藏於正當貨品中運送，並且創建全球黑名單，封殺有走私前科的托運人。英國環境調查局表示，這將是航運公司自主全面禁止運輸的首例。

達飛海運對抗走私

據《英國廣播公司》報導，非洲走私木材的議題惹怒全球第四大航運公司法國達飛，在上個月BBC非洲之眼發布一項調查結果，發現有海運公司從甘比亞運出違禁木材（價值甚高的玫瑰木），遭到指控的達飛海運集團決定自主徹查運輸明細，推測是被走私客偷塞玫瑰木在正當貨物之間，在這之前，公司會自主停止海運事業，不再從甘比亞出口木材。

非洲走私木材並非新聞，各大出口國也都對應保護的自然資源立定法律，但在非洲之眼發布調查後（甘比亞從巴羅總統上任以來，已經出口超過30萬噸的西非玫瑰木），該國政府僅否認參與走私，並無後續彌補手段。

木材走私一本萬利

英國環境調查局對此表示，相較於甘比亞當局的輕放態度，達飛海運面對走私產業的動作還更加積極，環調局讚美：這是航運公司因防治走私議題、自主禁運的首例。根據《航海關聯網》報導，為了防止走私宵小，達飛海運集團更決定成立全球通用的黑名單，只要有走私前科的托運集團或法人，都將全面封殺。

這次走私事件的主角玫瑰木，盛產於東南亞與非洲，而最大的玫瑰木進口國就是中國，玫瑰木被用於製造仿古家具、雕塑，很受中國消費者歡迎，價格也隨之暴漲，在東南亞儲備幾乎耗盡後，中國就開始從非洲進口。雖然非洲部分國家設有玫瑰木出口、濫伐禁令，但走私客就只是「換個出口港」，他們透過國與國之間的走私運送，或是偷偷挾帶在其餘商品中運輸，鬆散的法規與非洲各國的不重視，讓一本暴利的木材走私歪風難以喊停。

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走私 非洲 英國

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