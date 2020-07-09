早於歐洲航海？ 土著曾橫渡太平洋

西元1200年的美洲住民和玻里尼西亞就已經能穿過太平洋海域航行？最新科學期刊研究指出，史丹佛大學學者透過DNA分析，查找每個族群特有的DNA片段，發現玻里尼西亞住民血統與美洲原住民高度相似，加上過往曾在兩地發現有眾多類似的農作物、雕像建築，讓科學家推測：兩個群體之一在當時就有可能具備航跨太平洋的能力。

學界爭論航海可能

根據《英國廣播公司》報導，位居在太平洋上的玻里尼西亞群島，距離美洲最近大約3600公里（復活節島到南美），早在過去就因兩地有類似的農作物、雕塑風格，成為學界數十年來爭論不休的話題：相隔太平洋數千公里的兩族群，竟然在歐洲人到達美洲前，就相互接觸過。

隨著1947年，挪威探險家海耶達爾靠著簡單的木筏，歷經101天、穿過6900公里的太平洋，乘著順風和洋流，從南美航向玻里尼西亞，繼續增添學界的爭論。支持派認為，所有的證據的都指向兩個族群層會面過，反對派則堅持，以發現的船隻來看，當時根本不可能渡過兇險的太平洋。

DNA證實相遇

日前最新科學雜誌Nature的研究，更增加支持派的論點。史丹佛大學學者分析南美沿海與玻里尼西亞土著的DNA，找到相符的特徵片段，經過時間分析大概是西元1200年，代表此兩族群不只相遇，更相處過一定時間，才會出現兩族群的後代。

《亞特拉斯網》則補充，史丹佛大學的DNA分析結果說明，兩個族群在西元1兩00年可能就相遇過，但很難說是哪方前往另一方，玻里尼西亞雖然有公認較高的航海技術，但他們得對抗逆風與逆洋流，反之，美洲土著雖然只有輕舟木筏，但卻有風向、洋流相助。無論如何，這次研究提供學界在探討美洲和太平洋的原始居民互動關係上，有更多能依循的證據。

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