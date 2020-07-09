知名歌手遭槍殺 引發衣國族群衝突

知名歌手槍殺案，牽動衣索比亞的族群對立情緒！6月29日奧羅莫族的知名歌手哈恰魯遭不明人士槍殺，造成衣索比亞國內的大規模的族群抗爭，目前死亡人數已攀升至239人，逮捕人數達3500人。當前的族群衝突，是現任總理阿比執政以來遇到的最大挑戰，恐影響到衣索比亞民主轉型的進程。

引爆奧羅莫族怨氣

根據《半島電視台》的報導，哈恰魯時常透過作品為奧羅莫族發聲，族人將他視為說出族群邊緣化心聲的英雄，他的命案發生後，示威抗爭先是在首都阿迪斯阿貝巴爆發，接著也蔓延至奧羅莫族主要居住的奧羅米亞州。奧羅米亞州警長馬斯塔發8日表示，「本次的暴動已造成9名警察、5名民兵以及215名平民已經去世。」

《美聯社》的報導指出，為了控制暴動的場面，有3500人遭警方逮捕，其中包括知名社運人士、奧羅莫解放陣線成員賈瓦爾，當地報導也指出，在許多地方發生奧羅莫族人攻擊阿姆哈拉族人的案件。

奧羅莫族是衣索比亞國內最大的族群，但長年在政治與經濟上遭到邊緣化，直到2018年才迎來第一位奧羅莫族總理阿比。哈恰魯的命案激起了奧羅莫族人長年不滿的怨氣，阿比則稱這起命案是「邪惡的行為」，但他也表示，後續發生的暴動是在「協調一致的試圖」置國家於動盪之中。

恐影響民主轉型

阿比上任後致力改善國家過往的鐵腕統治，推動民主轉型，也在去年因為解決與鄰國厄利垂亞的長年紛爭，而獲頒諾貝爾和平獎。然而，在這場族群衝突下，阿比被指控在走過往當權者的回頭路，因為在上週多位反對派政治人物都在暴動中遭到逮補。

在阿比的民主改革計畫下，衣索比亞原先將在今年8月進行公平公正的普選，但受到疫情影響宣告延後，如今又遭逢上任後最嚴重的示威抗爭，成了阿比的民主轉型之路所遇到的最大挑戰。

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