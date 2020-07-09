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神奇！科學技術「復活」名畫主角 蒙娜麗莎學網紅鬼臉自拍

聯合新聞網 / 綜合報導
名畫〈蒙娜麗莎〉擬真後，逼真臉孔擺出滑稽表情，相當逗趣。圖擷自YouTube
名畫〈蒙娜麗莎〉擬真後，逼真臉孔擺出滑稽表情，相當逗趣。圖擷自YouTube

透過神經網絡技術（Neural Network, NN），藝術家丹尼斯（Denis Shiryaev）將世界名畫中所描繪的人物「賦予生命」，他替名畫中的人物創建逼真的臉孔，並使他們靈活的動了起來，活起來的畫中人物模仿網紅百鬼臉自拍，模樣維妙維肖，相當動人。

有趣的是，丹尼斯透過演算法「借用」了社群軟體使用者經常擺出的表情，使這場實驗變得「更有娛樂性且真實」，但他自己也坦言「他並不認為這些創造出來的臉孔在歷史中是準確的」。

家喻戶曉的名畫〈蒙娜麗莎〉是在1503年由義大利知名畫家達文西所繪製的人物肖像畫，畫中描繪一位面帶神秘微笑的女子。丹尼爾將其擬真化後，蒙娜麗莎的清秀臉蛋竟對著鏡頭擺弄眼眉，露出滑稽表情，相當逗趣。

〈抱著銀貂的女子〉的逼真臉孔模樣相當美麗。圖擷自YouTube
〈抱著銀貂的女子〉的逼真臉孔模樣相當美麗。圖擷自YouTube

達文西的另一幅名畫〈抱銀貂的女子〉創作於1489至1490年間，目前收藏於波蘭恰爾托雷斯基博物館（Muzeum Czartoryskich），為其鎮館之寶。畫中女子擬真後，展現出色的美麗臉龐，模樣維妙維肖，十分動人。

〈戴荊棘和蜂鳥項鍊的自畫像〉畫中人物換上逼真臉孔。圖擷自YouTube
〈戴荊棘和蜂鳥項鍊的自畫像〉畫中人物換上逼真臉孔。圖擷自YouTube

名畫〈美國哥德式〉擬真後，畫中2人不苟言笑。圖擷自YouTube
名畫〈美國哥德式〉擬真後，畫中2人不苟言笑。圖擷自YouTube

網紅 藝術家 科學教育

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