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金屬偵探挖出中世紀教宗印章 專家：對考古意義重大

聯合新聞網 / 綜合報導
英國有金屬偵探發現一枚中世紀教宗的印章。圖擷自Daily news
英國有金屬偵探發現一枚中世紀教宗的印章。圖擷自Daily news

考古學家挖掘出的東西不一定值錢，不過對於探究歷史人文而言卻相當重要。英國有金屬探測偵探近期挖掘出一枚印章，該印章類似於鉛錢，上面刻有文字和圖像，經過鑑定後發現這枚印章屬於中世紀教宗所有，距今已有750年以上的歷史，不過專家表示這枚作為護身符的印章沒有什麼太大的價值，但對考古的意義則相當重大。

根據英國「每日郵報」報導，英國什羅普郡（Shropshire）有一位金屬偵探挖掘出一枚印章，這枚印章外觀似鉛錢，且刻有文字和圖像，經過鑑定後發現這枚印章是中世紀羅馬教宗依諾增爵四世所有，這位教宗利用這種類似鉛錢的印章，授予他人政治和宗教的支持。

大英博物館便攜式古物計劃的雷維爾（Peter Reavill）解釋這枚印章可能是依諾增爵四世當時為了爭取亨利三世支持所使用，或是一些富裕人家用金錢向教會交換得來的，雷維爾表示這枚印章做為護身符並沒有什麼太大的價值，但對當地考古而言意義重大。

事實上，根據英國1996年訂定的「寶藏法」規定，發現寶藏者必須在14天內將所有發現的潛在寶藏報告給當地檢驗員，否則將面臨無限罰款或最多三個月的監禁，而要被列為潛在寶藏的條件是具有2個以上300年以上的硬幣或貴金屬物體，若檢驗員確定為寶物，便會將其提供給博物館，至於發現者、地主或承租人將獲得獎勵。

教宗 英國 考古 博物館

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