快訊

東京單日224確診新高因篩檢數多？ 媒體打臉小池說法

隨機傷人？因碰撞起口角 80歲男一時氣憤持刀刺傷壯漢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球好用護照排名 日本冠軍 美排第7 自由度卻大跌

世界日報 / 編譯中心／綜合8日電

影音來源：YouTube

倫敦的全球公民和住所諮詢公司Henley&Partners公布2020年全球最佳護照，亦即最好用的護照，日本蟬聯第一，新加坡居次，美國則排名第七。

歐盟禁止入境 美護照自由度大跌

美國護照雖名列第七，但美國因新冠肺炎疫情嚴重，上周被歐盟排除在准許入境的國家之外後，持有美國護照的旅行自由度落到與25名的墨西哥和第28名的烏拉圭同等，過去行遍天下的美國護照不再那麼有價值。

同樣的，不在歐盟可入境名單中的巴西，在恒理護照指數排名第19，但實際上旅行自由度卻跟第36名的巴拉圭差不多。

Henley&Partners每季公布的「亨利護照指數」（Henley Passport Index），在疫情爆發前，全球各國的護照持有人享有極大的旅行自由，平均享有107地點的免簽或落地簽待遇。

疫情爆發後，各國頒布旅遊禁令，亞洲國民仍最受歡迎，有191地點給予日本公民免簽或落地簽待遇，護照榮登好用度冠軍。新加坡排名第二，享有190地的免簽或落地簽待遇，南韓與德國並列第三（189地）。台灣以146個免簽國家名列第33名。

不過，這項排名未將臨時旅遊禁令列入考慮。

上周歐盟公布允許入境歐盟的14國名單，自7月1日起生效。日本和南韓都有上榜，在恒理護照指數並列第九的澳洲和加拿大也在名單中。

新加坡雖然在恒理護照指數高居第二名，但因為被排除在歐盟可入境名單外，旅行自由度遠低於同樣名列前茅的日本、南韓和德國。

護照 歐盟 免簽

延伸閱讀

蘇格蘭跟進英格蘭！10日起台灣旅客入境免隔離

日本九州豪雨釀59死 鋒面滯留大雨恐下到10日

日本5月核心機械訂單意外上揚1.7%

中國「709大抓捕」5週年 歐盟呼籲釋放維權人士

相關新聞

神奇！科學技術「復活」名畫主角 蒙娜麗莎學網紅鬼臉自拍

透過神經網絡技術（Neural Network, NN），藝術家丹尼斯（Denis Shiryaev）將世界名畫中所描繪的人物「賦予生命」，他替名畫中的人物創建逼真的臉孔，並使他們靈活的動了起來，活起來的畫中人物模仿網紅百鬼臉自拍，模樣維妙維肖，相當動人。

超過估價千倍！2冊「永樂大典」手抄本2.7億台幣拍出

CNN報導，法國博桑—勒費福爾拍賣行（Beaussant Lefèvre）7日舉行拍賣會，最引人注目的拍品是2冊「永樂大...

以為是乳糖不耐症 出生6個月嬰兒檢出罕見癌症不治離世

女嬰蘿絲・瓊（Rose Jeans）在六個月大時因腸道問題被送往諾亞方舟兒童醫院（Noah’s Ark Children Hospital) ，診斷出有乳糖不耐症，並在之後的回診中發現大腦裡有腫瘤，醫生告訴父母她患了非典型畸胎瘤類橫紋肌瘤，目前尚無有效的治療方式。令家屬悲痛的是，蘿絲在剛過一歲生日的兩天後不幸離世，父母為了紀念她及幫助別的病患家屬，成立「蘿絲紀念基金會」。

數學學霸是天生的？ 研究報告：跟父母有關

一份近期發布的英國報告指出，跟父母擁有良好關係或父母學歷比較高的兒童，11歲時會比同儕在數學方面更出色。而在所有因素當中，父母教育水準所佔的重要性最大，主導此研究的學者認為這個新發現有助於英國的「數學危機」。

日本大學教授發明頭盔形口罩「調節溫度、抵禦病毒」

日本群馬大學4名教授及助教周二（7月7日）宣布研發出一款頭盔形口罩，並形容為能「完美抵禦病毒」；「頭盔口罩」被指可淨化的空氣及調節溫度，有份研發的藤井雄作教授稱，這款口罩是「全世界都需要的東西」。

托疫情的福！湖水變清澈 土耳其1600年教堂古蹟「清晰浮現」

新冠肺炎爆發以來，各國紛紛出招防疫，甚至啟動鎖國政策。不僅其他國家的人進不來，許多人基於害怕被他人傳染，也宅在家不出門。甚至經濟重創，工廠不得已停工、減班。這些改變雖然帶給人類麻煩，卻也讓自然環境變好了。土耳其的伊茲尼克湖因為少了污染和排放，變得清澈見底，使得水底下一座有1600年歷史的教堂遺跡，能夠清楚的顯現出來。

金屬偵探挖出中世紀教宗印章 專家：對考古意義重大

考古學家挖掘出的東西不一定值錢，不過對於探究歷史人文而言卻相當重要。英國有金屬偵探近期挖掘出一枚印章，該印章類似於鉛錢，上面刻有文字和圖像，經過鑑定後發現這枚印章屬於中世紀教宗所有，距今已有750年以上的歷史，不過專家表示這枚作為護身符的印章沒有什麼太大的價值，但對考古的意義則相當重大。

全球好用護照排名 日本冠軍 美排第7 自由度卻大跌

倫敦的全球公民和住所諮詢公司Henley&Partners公布2020年全球最佳護照，亦即最好用的護照，日本蟬聯第一，新加坡居次，美國則排名第七。

吉祥物賺很大？你所不知的日本「角色經濟」

從鱷魚謀殺案的百日崛起，可以窺見當前日本動漫產業與角色經濟的蓬勃、產業鏈結的緊密關係，也可以察覺到產業經濟營運上許多重要的眉角。漫畫、動畫及遊戲透過故事劇情、主角性格及獨特的世界觀，引起讀者和玩家的情感共鳴，隨著集數的更新、關卡的推進，強化讀者和玩家對於作品的喜愛和黏著度。

北韓特種兵任務…2小時撿100顆螳螂卵 他幻滅叛逃

華爾街日報專訪2017年從南北韓非軍事區叛逃的20多歲北韓士兵，透露北韓軍中貪腐猖獗的內幕。據他的說法，派駐到DMZ的軍人理應是菁英，但軍中管理極其腐敗，花錢才能買到較好的伙食裝備，靠賄賂就能快速晉升、逃避訓練與站哨，讓原本對從軍懷有憧憬的他幻滅叛逃。

不滿官方處理新冠肺炎患者遺體方式 印尼數百人衝醫院搶屍

印尼《國際日報》7月8日報道，當地再出現家屬不贊同官方處理新冠肺炎（COVID-19）死者遺體方式繼而引發衝突的事件，在7月6日晚上，龍目島有家屬與數百名居民強行到醫院奪回一位女性的屍體，警方寡不敵眾。

小孩戴口罩放學找不到？泰國爺爺妙招接孫女 網讚：超可愛

新冠肺炎持續延燒全球，泰國為避免第二波疫情擴散，宣布將緊急狀態延長至7月底。但自7月1日起泰國也恢復所有的商業及娛樂活動...

熱門新聞

200年老店也不敵疫情！美國服飾品牌布克兄弟聲請破產

美提分手！世衛特使：令人難過 忽視台警告信說法錯誤

火災千鈞一髮！母臨死三樓拋幼子 前大學美式足球隊員驚險接人

數學學霸是天生的？ 研究報告：跟父母有關

托疫情的福！湖水變清澈 土耳其1600年教堂古蹟「清晰浮現」

美宣布退出WHO 民調結果透露美國人「真實反應」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。