全球好用護照排名 日本冠軍 美排第7 自由度卻大跌

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倫敦的全球公民和住所諮詢公司Henley&Partners公布2020年全球最佳護照，亦即最好用的護照，日本蟬聯第一，新加坡居次，美國則排名第七。

被歐盟禁止入境 美護照自由度大跌

美國護照雖名列第七，但美國因新冠肺炎疫情嚴重，上周被歐盟排除在准許入境的國家之外後，持有美國護照的旅行自由度落到與25名的墨西哥和第28名的烏拉圭同等，過去行遍天下的美國護照不再那麼有價值。

同樣的，不在歐盟可入境名單中的巴西，在恒理護照指數排名第19，但實際上旅行自由度卻跟第36名的巴拉圭差不多。

Henley&Partners每季公布的「亨利護照指數」（Henley Passport Index），在疫情爆發前，全球各國的護照持有人享有極大的旅行自由，平均享有107地點的免簽或落地簽待遇。

疫情爆發後，各國頒布旅遊禁令，亞洲國民仍最受歡迎，有191地點給予日本公民免簽或落地簽待遇，護照榮登好用度冠軍。新加坡排名第二，享有190地的免簽或落地簽待遇，南韓與德國並列第三（189地）。台灣以146個免簽國家名列第33名。

不過，這項排名未將臨時旅遊禁令列入考慮。

上周歐盟公布允許入境歐盟的14國名單，自7月1日起生效。日本和南韓都有上榜，在恒理護照指數並列第九的澳洲和加拿大也在名單中。

新加坡雖然在恒理護照指數高居第二名，但因為被排除在歐盟可入境名單外，旅行自由度遠低於同樣名列前茅的日本、南韓和德國。