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以為是乳糖不耐症 出生6個月嬰兒檢出罕見癌症不治離世
女嬰蘿絲・瓊（Rose Jeans）在六個月大時因腸道問題被送往諾亞方舟兒童醫院（Noah’s Ark Children Hospital) ，診斷出有乳糖不耐症，並在之後的回診中發現大腦裡有腫瘤，醫生告訴父母她患了非典型畸胎瘤類橫紋肌瘤，目前尚無有效的治療方式。令家屬悲痛的是，蘿絲在剛過一歲生日的兩天後不幸離世，父母為了紀念她及幫助別的病患家屬，成立「蘿絲紀念基金會」。
據Daily Mail報導，最初醫生認為蘿絲僅有腸道問題，但因為出院後她一直會用手去摸額頭、抓頭髮，醫生才查出蘿絲腦部有腫瘤但為良性。沒想到蘿絲的健康一直惡化，再送醫後診斷出患有惡性的非典型畸胎瘤類橫紋肌瘤，之前的腸胃問題即是因脊椎上的腫瘤造成的，但醫生宣告束手無策。
蘿絲一歲滿兩天時在母親的懷抱中過世，父母形容這是「最可怕的惡夢」，但仍然以她為傲。母親表示蘿絲是她在流產兩次後才生下，女兒病中所承受的痛苦極其殘忍，但生前始終被全家寵愛著。
如今，瓊夫婦依然處於痛苦中，但這份痛苦也激勵他們創辦「蘿絲紀念基金會」，目標是建造一個度假屋，讓病患能從醫院出來之後有個安心療養之處，該處的心理治療師也能幫助緩解病患家屬的心理壓力。
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