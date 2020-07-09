快訊

北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查同一人日搭30次無違規

午睡能減少心腦血管疾病風險！但3個錯誤不要犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本大學教授發明頭盔形口罩「調節溫度、抵禦病毒」

聯合新聞網 / 李福源
口罩主要由樹脂製做，並可輸送淨化空氣及調節溫度。圖 / YouTube
口罩主要由樹脂製做，並可輸送淨化空氣及調節溫度。圖 / YouTube

日本群馬大學4名教授及助教周二（7月7日）宣布研發出一款頭盔形口罩，並形容為能「完美抵禦病毒」；「頭盔口罩」被指可淨化的空氣及調節溫度，有份研發的藤井雄作教授稱，這款口罩是「全世界都需要的東西」。

該款頭盔口罩是由群馬大學大學院理工學府教授藤井雄作、群馬大學教授橋本誠司、山口譽夫以及助教田北啟洋共同研發；口罩主要由樹脂製成，外部的通氣管可向內部輸送經過濾器淨化的空氣，並設有令病毒變得不活躍的裝置，同時具有溫度調節功能，整套裝備的泵和電池則收納在一個背包內。

藤井雄作教授在記者會上展示重量約1.9公斤的頭盔口罩，強調這僅是設計原型，推出市場的設計會更像太空衣及輕便。 他說，研究團隊在一個月前想出這款設計，並於6月底取得專利。

藤井雄作稱：「這是全世界都需要的東西，非常希望在國內外推廣。目前新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫苗和特效藥仍沒有眉目，但有了這款口罩再也不必居家隔離了，如果八成民眾都使這款口罩，國家就等於有八成人可以避免染疫。」

不少人對頭盔口罩非常有興趣，在網上留言「雖然看起來怪怪的，但功能看似相當齊全」、「教授這不能算是『口罩』吧，不過推出我有興趣購買」、「普通民眾用得著嗎？好像更適合醫護人員」。

延伸閱讀：

巴西總統博爾索納羅確診後繼續受訪又脫下口罩 記者協會提告

【新冠肺炎】福奇強烈建議部分州份強制戴口罩　阻止病毒蔓延

文章授權轉載自《香港01》

口罩 新冠肺炎

延伸閱讀

美國客人拒戴口罩釀衝突 大賣場籲州長下「強制令」

新冠病毒空氣傳播？ 陳時中：社交距離、戴口罩不變

日籍女接觸者抗體全陰性 指揮中心研判2可能性

不負責！巴西總統確診後開記者會脫口罩 記者協會喊告

相關新聞

超過估價千倍！2冊「永樂大典」手抄本2.7億台幣拍出

CNN報導，法國博桑—勒費福爾拍賣行（Beaussant Lefèvre）7日舉行拍賣會，最引人注目的拍品是2冊「永樂大...

數學學霸是天生的？ 研究報告：跟父母有關

一份近期發布的英國報告指出，跟父母擁有良好關係或父母學歷比較高的兒童，11歲時會比同儕在數學方面更出色。而在所有因素當中，父母教育水準所佔的重要性最大，主導此研究的學者認為這個新發現有助於英國的「數學危機」。

日本大學教授發明頭盔形口罩「調節溫度、抵禦病毒」

日本群馬大學4名教授及助教周二（7月7日）宣布研發出一款頭盔形口罩，並形容為能「完美抵禦病毒」；「頭盔口罩」被指可淨化的空氣及調節溫度，有份研發的藤井雄作教授稱，這款口罩是「全世界都需要的東西」。

托疫情的福！湖水變清澈 土耳其1600年教堂古蹟「清晰浮現」

新冠肺炎爆發以來，各國紛紛出招防疫，甚至啟動鎖國政策。不僅其他國家的人進不來，許多人基於害怕被他人傳染，也宅在家不出門。甚至經濟重創，工廠不得已停工、減班。這些改變雖然帶給人類麻煩，卻也讓自然環境變好了。土耳其的伊茲尼克湖因為少了污染和排放，變得清澈見底，使得水底下一座有1600年歷史的教堂遺跡，能夠清楚的顯現出來。

吉祥物賺很大？你所不知的日本「角色經濟」

從鱷魚謀殺案的百日崛起，可以窺見當前日本動漫產業與角色經濟的蓬勃、產業鏈結的緊密關係，也可以察覺到產業經濟營運上許多重要的眉角。漫畫、動畫及遊戲透過故事劇情、主角性格及獨特的世界觀，引起讀者和玩家的情感共鳴，隨著集數的更新、關卡的推進，強化讀者和玩家對於作品的喜愛和黏著度。

北韓特種兵任務…2小時撿100顆螳螂卵 他幻滅叛逃

華爾街日報專訪2017年從南北韓非軍事區叛逃的20多歲北韓士兵，透露北韓軍中貪腐猖獗的內幕。據他的說法，派駐到DMZ的軍人理應是菁英，但軍中管理極其腐敗，花錢才能買到較好的伙食裝備，靠賄賂就能快速晉升、逃避訓練與站哨，讓原本對從軍懷有憧憬的他幻滅叛逃。

不滿官方處理新冠肺炎患者遺體方式 印尼數百人衝醫院搶屍

印尼《國際日報》7月8日報道，當地再出現家屬不贊同官方處理新冠肺炎（COVID-19）死者遺體方式繼而引發衝突的事件，在7月6日晚上，龍目島有家屬與數百名居民強行到醫院奪回一位女性的屍體，警方寡不敵眾。

小孩戴口罩放學找不到？泰國爺爺妙招接孫女 網讚：超可愛

新冠肺炎持續延燒全球，泰國為避免第二波疫情擴散，宣布將緊急狀態延長至7月底。但自7月1日起泰國也恢復所有的商業及娛樂活動...

用「臉」就能買 日本首例臉部辨識功能自動販賣機展開實驗

大型飲料公司DyDo DRINCO已於本月起，展開了只要向自動販賣機對準臉部就能購買飲料的實驗...

印度奪命天雷！百日內222人被閃電劈死

「百日之內，已至少222人被雷劈死。」在印度東北部的比哈爾邦（Bihar），今年因為閃電雷擊而喪命的人，比感染新型冠狀病毒（COVID-19）死去的人數還多。從3月底以來，已知有222人被雷擊致死，而且從6月26日到7月5日短短10天內，閃電就奪走了147條人命，相比當地因感染疫情喪生的98人還要多。不只是印度東北部，多年來頻繁發生的雷擊，已成為印度各地不斷輪迴的死亡風險。

日本關東天空出現怪雲 名稱引網友熱議

日本關東地方上空今天出現「怪雲」，正式名稱叫做「乳房雲」（台灣稱乳狀雲），這種雲有時代表天氣可能出現劇烈變化，不過，「乳...

日本單親媽媽出遊8天 3歲女兒獨留家中餓死

日本日前發生一起單親媽媽與男性友人出遊8天，把3歲女兒獨留家中活活餓死的社會事件；根據司法解剖，女童死因可能是極度脫水跟...

熱門新聞

200年老店也不敵疫情！美國服飾品牌布克兄弟聲請破產

美提分手！世衛特使：令人難過 忽視台警告信說法錯誤

日本單親媽媽出遊8天 3歲女兒獨留家中餓死

托疫情的福！湖水變清澈 土耳其1600年教堂古蹟「清晰浮現」

火災千鈞一髮！母臨死三樓拋幼子 前大學美式足球隊員驚險接人

巴菲特投資不講多樣化 近半押注這支股票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。