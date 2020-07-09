日本大學教授發明頭盔形口罩「調節溫度、抵禦病毒」

日本群馬大學4名教授及助教周二（7月7日）宣布研發出一款頭盔形口罩，並形容為能「完美抵禦病毒」；「頭盔口罩」被指可淨化的空氣及調節溫度，有份研發的藤井雄作教授稱，這款口罩是「全世界都需要的東西」。

該款頭盔口罩是由群馬大學大學院理工學府教授藤井雄作、群馬大學教授橋本誠司、山口譽夫以及助教田北啟洋共同研發；口罩主要由樹脂製成，外部的通氣管可向內部輸送經過濾器淨化的空氣，並設有令病毒變得不活躍的裝置，同時具有溫度調節功能，整套裝備的泵和電池則收納在一個背包內。

藤井雄作教授在記者會上展示重量約1.9公斤的頭盔口罩，強調這僅是設計原型，推出市場的設計會更像太空衣及輕便。 他說，研究團隊在一個月前想出這款設計，並於6月底取得專利。

藤井雄作稱：「這是全世界都需要的東西，非常希望在國內外推廣。目前新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫苗和特效藥仍沒有眉目，但有了這款口罩再也不必居家隔離了，如果八成民眾都使這款口罩，國家就等於有八成人可以避免染疫。」

不少人對頭盔口罩非常有興趣，在網上留言「雖然看起來怪怪的，但功能看似相當齊全」、「教授這不能算是『口罩』吧，不過推出我有興趣購買」、「普通民眾用得著嗎？好像更適合醫護人員」。

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文章授權轉載自《香港01》