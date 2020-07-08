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托疫情的福！湖水變清澈 土耳其1600年教堂古蹟「清晰浮現」

聯合新聞網 / 綜合報導
坐落於土耳其布爾薩省的伊茲尼克湖，湖底有一座建於公元4世紀的教堂。疫情讓工廠和經濟活動全面停擺，廢水不再排放，使得伊茲尼克湖水面下的教堂遺址相當清楚易見。 圖／擷取自土耳其每日新聞（Hürriyet Daily News）推特
坐落於土耳其布爾薩省的伊茲尼克湖，湖底有一座建於公元4世紀的教堂。疫情讓工廠和經濟活動全面停擺，廢水不再排放，使得伊茲尼克湖水面下的教堂遺址相當清楚易見。 圖／擷取自土耳其每日新聞（Hürriyet Daily News）推特

新冠肺炎爆發以來，各國紛紛出招防疫，甚至啟動鎖國政策。不僅其他國家的人進不來，許多人基於害怕被他人傳染，也宅在家不出門。甚至經濟重創，工廠不得已停工、減班。這些改變雖然帶給人類麻煩，卻也讓自然環境變好了。土耳其的伊茲尼克湖因為少了污染和排放，變得清澈見底，使得水底下一座有1600年歷史的教堂遺跡，能夠清楚的顯現出來。

目前土耳其的確診人數已破20萬，死亡人數逾5千。當局設下許多禁令，直到6月1日才解除大部分防疫措施，讓餐飲業、體育場所、文化場所、休閒場所復業或重新開放，並且取消週末封鎖令，恢復國內和國際航班。只不過，當工廠和經濟活動全面停擺，且廢水不再排放時，不僅空氣變好，連原本長年污濁的河、湖、海水，也漸漸變得清澈。

坐落於土耳其布爾薩省的伊茲尼克湖，表面積約298平方公里，最深處有80米。其中，距離湖面約20米的湖底有一座建於公元4世紀的教堂。根據英國《太陽報》報導，目前從土耳其西北部的布爾薩省空拍圖可以看到，伊茲尼克湖水面下的教堂遺址相當清楚易見，壯觀的景象讓當地人十分興奮，因為多數居民在當地住了許多年，幾乎沒見過這般景象。

新冠肺炎 COVID-19 土耳其

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