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用「臉」就能買 日本首例臉部辨識功能自動販賣機展開實驗
大型飲料公司DyDo DRINCO已於本月起，展開了只要向自動販賣機對準臉部就能購買飲料的實驗。
據了解，在自動販賣機上採用臉部辨識結帳功能為日本國內首例。並目標從2021年度（2021年4月～2022年3月）起開始實際使用。
識別個人臉部的技術是由NEC提供，為事前將臉部影像與信用卡和密碼一同登錄的運作機制。而後將臉部靠近專用的平板裝置，再輸入密碼就能購買飲料。
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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
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