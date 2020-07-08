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用「臉」就能買 日本首例臉部辨識功能自動販賣機展開實驗

朝日新聞中文網 / 綜合報導
能夠透過臉部辨識結帳的DyDo DRINCO自動販賣機。圖／朝日新聞中文網提供
能夠透過臉部辨識結帳的DyDo DRINCO自動販賣機。圖／朝日新聞中文網提供

大型飲料公司DyDo DRINCO已於本月起，展開了只要向自動販賣機對準臉部就能購買飲料的實驗。

據了解，在自動販賣機上採用臉部辨識結帳功能為日本國內首例。並目標從2021年度（2021年4月～2022年3月）起開始實際使用。

識別個人臉部的技術是由NEC提供，為事前將臉部影像與信用卡和密碼一同登錄的運作機制。而後將臉部靠近專用的平板裝置，再輸入密碼就能購買飲料。

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》

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