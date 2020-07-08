用「臉」就能買 日本首例臉部辨識功能自動販賣機展開實驗

「百日之內，已至少222人被雷劈死。」在印度東北部的比哈爾邦（Bihar），今年因為閃電雷擊而喪命的人，比感染新型冠狀病毒（COVID-19）死去的人數還多。從3月底以來，已知有222人被雷擊致死，而且從6月26日到7月5日短短10天內，閃電就奪走了147條人命，相比當地因感染疫情喪生的98人還要多。不只是印度東北部，多年來頻繁發生的雷擊，已成為印度各地不斷輪迴的死亡風險。

2020-07-08 17:10