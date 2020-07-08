小孩戴口罩放學找不到？泰國爺爺妙招接孫女 網讚：超可愛

新冠肺炎持續延燒全球，泰國為避免第二波疫情擴散，宣布將緊急狀態延長至7月底。但自7月1日起泰國也恢復所有的商業及娛樂活動，當地的學校也開始正常上學。

為防疫考量，許多學校都規定學生在校內需戴上口罩，然而不少家長卻因此碰上難題，每到放學之際，看著校門口外一群穿著相同校服、戴著口罩的學生們，常常讓爸媽們眼花撩亂，需要好一陣子，才能在人海中找到自家的孩子。

日前，一名泰國網友在臉書上分享，一名爺爺為了避免放學時碰上「大海撈孫」的情況，便使出奇招，在校門外高舉寫有孫女名字的牌子，讓孫女可以一眼看見他的位置，也可以避免接錯孩子的情況發生。

原PO也在貼文中大讚「爺爺真可愛」，不少網友看到貼文後，也紛紛留言表示，「也太可愛了吧！」、「爺爺感覺很年輕」、「媽媽我明天也要帶著燈牌去接小孩」，也有家長表示時常遇到類似的情況，「今天小孩請爸爸去接他放學，結果爸爸根本找不到小孩，後來還跑去問老師」、「有時候路過，真的覺得小朋友都長得一模一樣」。