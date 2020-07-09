數學學霸是天生的？ 研究報告：跟父母有關

一份近期發布的英國報告指出，跟父母擁有良好關係或父母學歷比較高的兒童，11歲時會比同儕在數學方面更出色。而在所有因素當中，父母教育水準所佔的重要性最大，主導此研究的學者認為這個新發現有助於英國的「數學危機」。

據「Daily Mail」 報導，實驗當中，科學家要求父母和孩子共同合作畫一棟房子，且規定小孩只能畫橫線，父母只能畫直線，因此需要雙方良好配合下才能達到目標。兒童跟父母之間的和諧度分為1-5的等級，第一級代表雙方在互動時沒有察覺任何負面感情、整個過程都非常順利，第五級代表兒童跟父母互動的時候產生許多爭議，且沒有任何正能量的傳遞。

學者丹尼爾・艾凡斯（Danielle Evans）表示：「能明顯看出來，好的結果都跟信任、互相聆聽、提供有助益的討論等正面感情有極大關聯。」

但這些學者也同意，跟父母的親密度不是最重要的因素，還需要考量到父母所受的教育。艾凡斯表示，受過更高等教育的父母能以多種方式提高孩子的數學水平，其中之一是透過基因。例如，父母可能給予孩子耐心或學習動力，或提供啟發孩子思考的環境。

研究結果並指出，5成的英國成年人數學水準尚不及6歲小孩，只有22%成年人的數學水準等同16歲青年。一般而言，數學過於貧乏很難在社會立足且收入微薄，並會影響到他們孩子未來在數學方面的發展，艾凡斯認為應該在這問題上做更多的研究。