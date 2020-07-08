205公分妙齡女腿長達134公分 最愛高跟鞋搭短褲

英國《鏡報》報導，來自蒙古、現居美國芝加哥的29歲倫森霍盧‧巴德（Rentsenkhorloo Bud），由於身高有6英尺9英吋（約205公分），其中雙腳的長度就占了52.8英寸（約134.1公分），讓她常常覺得門太小，但隨著年歲增長，讓她愈來愈喜歡自己的長腿，並且用自己的身高優勢在模特圈裡與眾不同。

圖擷自 倫森霍盧‧巴德IG

倫森霍盧的長腿僅比世界紀錄上的第一名53英吋（134.6公分）少了0.2英吋（0.5公分）而已，但她並不打算參加世界紀錄的競賽。有趣的是，倫森還特別喜歡穿高跟鞋跟短褲，覺得這樣可以讓她的腳看起來更修長。「我愛我的長腿，我認為它們使我更美。」

圖擷自 倫森霍盧‧巴德IG

僅管如此，倫森在生活上仍有諸多不便，尋找合適的衣服和鞋子便是一大挑戰。她坦言，在亞洲的韓國和蒙古幾乎找不到適合她身高的衣服、鞋子，在美國也是偶爾才能挑到能穿的衣服，她都在購物網站上慢慢尋找。

此外，她也常常覺得這個世界的很多門對她而言都太小，成長的過程最討厭被門撞到頭。僅管身高鶴立雞群，但她表示並未在學校受到霸凌，她小時候雖然會感到難過，但隨著年紀增長，反倒覺得因為身高，讓她看起來與眾不同，她也樂於展現自己的身體，並未覺得尷尬。

如今的倫森，是兼職模特兒，主要為高個女孩的衣服品牌工作，這讓她感覺很棒。她強調：「高個子也可以是美麗的，並且讓妳看來與眾不同。」

倫森的父母也是高大個兒，她的父親6英尺10英寸（約208公分），媽媽6英尺1英寸（約185公分）。倫森一年級時的身高就長到168公分，當時已和老師一樣高。但她在那時想找可愛的衣服，可惜都找不到大尺碼的童裝。