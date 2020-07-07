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歐洲回收做白工？ 3成廢棄物流大海

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
全球塑膠製品數量驚人，多數最後仍流入大海中。(Photo by Heath Al-seike on Flicker under Creative Commons license)
全球塑膠製品數量驚人，多數最後仍流入大海中。(Photo by Heath Al-seike on Flicker under Creative Commons license)

辛苦回收，最後仍放水流？！愛爾蘭研究人員發現，歐洲國家所回收的塑膠被運往其他國家處理後，多達3成以上的回收塑膠因無法處理，部分淪落至掩埋場或海洋中，污染大海及生物。對此，研究人員認為，此現象凸顯現行回收制度無法確實管控塑膠污染，必須從源頭加以管理。

據《Treehugger》報導，過去西方國家國內沒有足夠能力處理所有廢棄物，因此，將多數垃圾運往中國處理。但2018年起，中國禁收外國垃圾，於是歐洲垃圾開始被運往其他東南亞國家。

對此，愛爾蘭國立高威大學與利墨瑞克大學研究人員指出，雖然歐洲國家擁有先進廢棄物管理基礎建設，但仍有46%分類後的塑膠廢棄物被運往來源國以外的地方進行後續處理。

研究人員史泰爾司表示，「大量廢棄物回收後出口到其他地區，但下流追蹤能力不佳，研究發現真正的回收率會比源頭國提出的數據低許多。這次研究發現，多達31%出口的塑膠廢棄物最後並沒有被回收。」

例如在2017年，估計出口的歐洲塑膠廢棄物，有18萬公噸最後流入海洋中，約佔歐洲出口塑膠廢棄物的7%。對此，研究人員蘭斯認為，「要成功邁向更循環的經濟，歐洲城市與廢棄物管理公司必須參與最終廢棄物處置。」

據《歐洲科學家》報導，研究人員指出，這次研究結果並非呼籲外界停止回收，而是要修補回收過程的漏洞，避免再次破壞海洋、沿岸地區與土地生態系統的發展。

人類對塑膠過度倚賴，造成塑膠大量氾濫，每年塑膠生產量達3億噸，約1,000萬噸塑膠廢棄物進入到海洋中。估計等到2050年，塑膠重量將超越海洋中的魚類。科學家也發現，部分魚類保育區域，塑膠與魚類的比率已來到7比1。

本次研究結果刊登在Environment International期刊。

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廢棄物 愛爾蘭

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