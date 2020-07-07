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電影配樂大師辭世 《荒野大鏢客》永傳唱

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
義大利傳奇電影OST之王莫利克內過世，留下超過500部電影配樂。(photo from wikimedia)
義大利傳奇電影OST之王莫利克內過世，留下超過500部電影配樂。(photo from wikimedia)

全球著名電影OST製作人莫利克內突傳逝世！義大利作曲家莫利克內6日晚間由其律師證實於醫院過世，享壽91歲。消息傳出引起電影人的不捨，外媒也紛紛撰文細數他過往著名的電影配曲，莫利克內窮極一生貢獻在電影界50年，總共為500部知名電影譜過曲，他也在07年獲奧斯卡終身成就獎，被認為最成功的一次譜曲，並捧紅了電影《荒野大鏢客》。

傳奇生涯充滿榮譽

根據《紐約時報》報導，義大利電影作曲家莫利克內日前因摔傷而住院，6日由律師證實「已經過世」，也拿出他親手寫的信，但確切原因並未公開。莫利克內享壽91歲，在電影屆奉獻超過自己半數的歲月，完成超過500部電影的OST（配樂），手握無數音樂榮譽，其中更包含07年拿到的奧斯卡終身成就獎。

對年輕人來說，莫利克內製作最知名的配樂就是電影《八惡人》，在2016年抱走奧斯卡金像獎；但事實上，他生涯最被推崇的譜曲，卻是充滿義大利風格的西部懷舊片，諸如1960年代席捲電影界的鏢客三部曲，外媒如《CBS》稱讚，莫利克內的電影OST，讓1964年的首部曲《荒野大鏢客》廣受歡迎，隨後，導演李昂尼與主角伊斯威特再把最後一部《黃金三鏢客》帶上巔峰，成就西部片的經典。

與眾不同的作曲風格

《衛報》更仔細分析莫利克內的作曲特色，影評人與樂評人在評判偉大的電影作曲家時，都會從3大層面去看，最低的是建立電影深層質感，目的是無意識間，帶動觀眾感情；其次是會配合劇情與場景；最高層次則是用一般俯拾即是的曲調，譜出更超脫的曲子，由觀眾與樂評人各自感受，這些莫利克內全都能做到。

衛報補充提到，莫利克內最愛用非傳統樂器，包含口琴、口哨聲、牛羚等，這讓他與一般作曲家有別；他更在成名作《荒野大鏢客》中，添加古怪的樂曲元素，包含墨西哥流浪樂的小號、鈴鐺、怪異的敲擊聲，營造出荒涼、可憐的意境，最終獲得極高評價。

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