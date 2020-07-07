美國爆「食腦蟲」案例！143人感染僅4人存活

美國佛羅里達州出現罕見的破壞大腦變形蟲的案例！並且是透過鼻腔進入人體。根據CNN報導，美國出現一種俗稱為「食腦蟲」的病例，全美目前已有143人感染，僅有4人存活，佛州衛生部表示，該病例致死率極高。

美國佛州上週五確診了俗稱為「食腦蟲」的單細胞變形蟲Naegleria fowleri病例。該類的變形蟲喜好高溫，在46.1度下繁殖力最旺盛，可從人類的鼻腔進入人體，進一步侵蝕腦部，患者會在腦部不斷被啃蝕下死亡，據了解，食腦蟲也能經由洗鼻壺進入人體，提醒民眾在使用洗鼻壺時務必先清洗乾淨，最好做到用煮沸的蒸餾消毒，或直接用無菌水沖洗。

人體被食腦蟲入侵後，會產生發燒、頭痛、噁心、嘔吐、脖子僵硬與幻覺等症狀。感染後的死亡率極高。佛州衛生部提醒夏天要在溫暖淡水中玩耍時，應儘可能避免鼻子與水直接接觸。