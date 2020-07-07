影／死後八百年 中世紀英國主教聖龕數位重現

時隔八百年，英國的坎特伯里大教堂的聖多瑪斯・貝克特主教聖龕如今透過數位重構的技術，重現在世人面前。

聖多瑪斯・貝克特主教是十二世紀，英國天主教會的靈魂人物，在經歷和英國國王亨利二世的政教衝突以後，被亨利二世派人殺害。這個事件在當時震驚了整個基督教世界，聖多瑪斯・貝克特主教被認為是天主教的殉道者，並且得到教會迅速追封為聖，成為了倫敦的主保聖人。

聖龕俗稱聖體櫃，供奉至聖聖體是教會古老的傳統，讓教友在聖堂內朝拜聖體之用。根據歷史記載，聖多瑪斯・貝克特主教聖龕是在1530年代，英國國王亨利八世推動英國宗教改革時下令破壞，從此便未曾復原。如今，在聖多瑪斯・貝克特主教去世後八百年，他的聖龕總算又得到重建，只不過這項重建卻是發生在電腦裡的虛擬世界。

根據報導，這項數位重建的成品利用了許多不同的資訊建構而成，例如十九世紀以來陸續在坎特伯里大教堂發現的聖多瑪斯・貝克特主教聖龕殘骸，這些殘骸的成分與材料分析、十五世紀朝聖者對於聖多瑪斯・貝克特主教聖龕所寫下的描述，並且考究了建造的年代與當時可能執行的技術，加上過往的歷史學家推論等等加以完成。也因此，被歷史學家認為是對於聖多瑪斯・貝克特主教墓的精準重現。