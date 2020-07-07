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羅浮宮隔4月重開！巴黎導遊趁機示威抗議生計大減

世界日報 / 編譯中心╱綜合7日電
數十名巴黎導遊昨趁機在羅浮宮外舉起蒙娜麗莎畫像示威。(路透)
數十名巴黎導遊昨趁機在羅浮宮外舉起蒙娜麗莎畫像示威。(路透)

法國羅浮宮因疫情關閉近4個月後於6日重開，開門前已有數十人等候入場。趁著羅浮宮重開吸引人潮，數十名巴黎導遊趁機在館外舉起蒙娜麗莎畫像示威，抗議疫情打擊生計，希望政府出手協助。

羅浮宮雖然重開，但有三分之一展館因為難以保持社交距離而維持關閉；不過大部分受歡迎的展品，包括「蒙娜麗莎」都可參觀。參觀人數也有上限，半小時的參觀人數為500人，且必須戴口罩

除了出入展覽館等地，法國也規定搭乘大眾交通工具須配戴口罩，不過一名公車司機因為遵守防疫規定，拒絕讓沒有戴口罩的乘客上車而遭到攻擊，7日被宣布腦死。

法國西南部貝約納市一名警方消息人士透露，目前已有5人因涉及這起案件遭拘留。

他說，50多歲的受害司機當時試圖阻止一名未戴口罩的男子帶狗登上公車，並要求另4名未戴口罩但已上車的乘客下車。

沒想到此舉激怒五人，司機一再遭他們毆打，頭部受到重傷，送到醫院時已昏迷，醫生7日宣布他腦死。

口罩 法國 羅浮宮

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