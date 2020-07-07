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濫捕野生動物 大流行恐成常態

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
聯合國報告警告，如果人類不能減緩環境開發，並積極保育動物，未來只會因為人畜共通病而有更多損害。（Photo on UIhere）
聯合國報告警告，如果人類不能減緩環境開發，並積極保育動物，未來只會因為人畜共通病而有更多損害。（Photo on UIhere）

如果再破壞環境、濫捕野生動物，未來像新冠肺炎一樣的疾病大流行恐成為常態！聯合國（UN）近日報告指出，新冠疫情將造成全球2年內90兆美元的經濟損失，都是來自人類對動物肉過度需求、不永續農業與氣候變遷造成的後果。如果再不加強保育、減少濫捕，全球每年將有超過200萬人，會因為人畜疾病而喪命。

人畜傳染遭忽略

根據《英國廣播公司》報導，UN報告預測，人類將因為新冠肺炎的影響，累積到2021年的經濟損失將達到90兆美元，新冠肺炎跟過往的炭疽、狂犬病、伊波拉一樣，都是從動物傳染給人類的「人畜共通病」。報告中還提到，人類過去因為人畜疾病造成每年將近200萬人死亡。

《UN農糧署報告》中提到，這也不是一夕之間就造成的悲劇，人類近年來過度開發環境，土地過度利用、濫捕野生動物與大量畜牧化，再加上氣候變遷影響下，讓許多原本只在動物間傳遞的疾病，有更多機會傳染給人類，聯合國環境計畫主導人安德森表示，其實在新冠肺炎前，人類在百年內已歷經至少6次大流行。

減少開發、積極保育

「近20年來，人類更是因為大流行損失超過1000億美元。」安德森分析，在新冠肺炎前，全世界每年約有200萬人（多數集中在中產家庭與窮人）因為人畜共通病而死亡，但是這些數字容易被忽略，因此人類到新冠肺炎前，還是不了解人畜共通病對人類的傷害多麼大。

根據《衛報》報導，該報告認為，目前世界以公衛與經濟的政策面對新冠疫情，但其實更應該從環境面著手，減少對動物肉的需求，比過往更積極的保育、限制開發，並以烏干達為例，可用衛星蒐集大數據監控瘧疾等新科技，減少與野生動物密集的接觸頻率，避免未來再次發生與新冠肺炎類似的悲劇。

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新冠肺炎 氣候變遷

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