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新研究：蔬果根部攝入微膠粒 紅蘿蔔蘋果污染最嚴重

香港01 / 李福源 / 報導
紅蘿蔔裡的微膠粒為1.51微米。圖片來源／ingimage
紅蘿蔔裡的微膠粒為1.51微米。圖片來源／ingimage

國際學術期刊《環境研究》（Environmental Research）近日發表的研究報告指出，日常食用的蔬果，包括蘋果、紅蘿蔔、梨、青花菜及生菜等，均含有微膠粒，相信是經由根部吸收；報告認為，應該盡快研究人體攝入微膠粒後對健康的影響。

參與是次研究的科學家分別來自意大利的卡塔尼亞大學（University of Catania）、非洲國家突尼斯（Tunisia）的蘇塞大學（Sousse University）及莫納斯提爾大學（Monastir University），研究人員在意大利西西里城市卡塔尼亞（Catania）6個不同地方的超市或商店購入6種蔬果，除了生菜和青花菜，其餘蔬果清洗去皮，放入攪拌機混合後脫水，繼而透過電子顯微鏡分辨當中的微膠粒。

研究發現，遭微膠粒污染最嚴重的水果是蘋果，最受污染的蔬菜是紅蘿蔔，最大顆的微膠粒在生菜中找到，達到2.52微米，最小的1.51微米微膠粒來自紅蘿蔔。

過往被認為無法通過植物根部

研究人員表示，他們亦在青花菜、梨以及其他根莖類蔬菜如大頭菜及防風草等當中發現微膠粒，而科學家於過去數十年一直認為，微膠粒的體積太大無法通過植物根部，但這次研究證明過往的認知有誤。

早前亦有研究指出在雞肉、罐頭魚及甲殼類動物的肉中找到微膠粒；而於本周發表的另一項研究則表示，含有微膠粒的植物根部會長得較細小，導致產量和營養價值減少。環保團體「塑膠星球」（A Plastic Planet）共同創辦人薩瑟蘭（Sian Sutherland）說：「多年來我們都知道空氣、海洋及土壤中有微膠粒，如今終於證實給孩子食用的蔬果亦含有塑膠，因此我呼籲緊急調查這些毒素對健康會有何影響。」

延伸閱讀：

日媒：食鹽中被發現大量微膠粒 嚴重威脅人類健康

科大證微膠粒礙海洋頑強生物生長 學者籲港人「走塑」

文章授權轉載自《香港01

食安

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