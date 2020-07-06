再發現瑪雅遺址？ 礦山、建築物出土

連續兩個月發現疑似瑪雅文明的相關遺址！繼上個月學者在墨西哥東部的熱帶雨林中，發現疑似瑪雅文明古老的祭祀台後，日前學者又在墨西哥附近的尤卡坦半島水域下，發現美洲最古老的礦山、以及人類遺骸，學者分析，年份大約是13000年前，這次考察是為了找尋2007年發現的人類遺骸去世原因，不料發現最古老礦山，有如當年已知尋礦、裝飾建築物。

美洲最古老礦山？

根據《每日郵報》報導，日前在學界雜誌《科學進展》上公開的研究結果提到，墨西哥的考古學家在尤卡坦半島海域發現疑似瑪雅文明的遺址，他們在水下洞穴發現赭色礦石（ocher mine），這很可能是美洲最古老的礦山。

而這次的勘查其實是為延續2007年的發現，當時他們在洞穴中找到一具女子遺骸稱為奈雅，經判定她死於13000年前，引起學界好奇：究竟她的死因為何，是發生意外跌落洞穴、或是有目的性前往。

而日前在洞穴發現幾乎能解釋一切，洞穴旁有赭色礦石、遺留的人為升火痕跡、簡單的石材工具，證明：美洲最早期的居民已懂得運用尋礦、為建築添色，隨即循線發現疑似美洲最古老的礦山、以及其餘幾具人類遺骸，但在這之中，法醫並未發現比瑪雅文明更早期的人類，因此目前只能先歸類於瑪雅文明。

發現瑪雅祭祀台

而這也是近期學界第2度發現「很可能是瑪雅文明的遺址」，前一次據《ABC新聞網》報導，是國際調查團一個月前，在墨西哥東部熱帶雨林所發現的大型祭祀台，透過放射碳判定年份大約是公元前1000年，非常近目前公認的瑪雅文明期間。

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