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夏令營參加者寥寥 估營收損失160億元

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合5日電

截至今年夏天疫情仍尚未穩定，夏令營業者也面臨經營困難，雖然過去他們也曾面對許多公衛挑戰後仍屹立不搖，但這次的疫情已經迫使大多業者必須暫停或取消活動。

目前全國有超過1萬5000個夏令營被迫停止營運，除了尚未收到官方指示，主辦方也擔憂承辦活動的過程中引發大規模感染；美國營隊協會(American Camp Association)指出，紐約州、新澤西州、康乃狄克州及俄勒岡州已全面禁止過夜的夏令營活動，另外超過20個州的地方政府仍尚未對夏令營過夜提出具體的防疫準則。

來自美國營隊協會的羅森柏格(Tom Rosenberg)表示，夏令營業者今年夏天估計損失160億元的營收，員工薪資損失44億元，以及多達90萬個工作機會。

然而，成立於20世紀初西班牙流感爆發時期的緬因州環球夏令營(Camp Winnebago)，不但歷經俗稱的小兒麻痺及豬流感H1N1(Swine Flu)等大型公共衛生威脅，這次他們也沒有打算被新冠肺炎征服。

欲參加夏令營活動者在活動前五天，及活動舉辦後五天內都必須接受檢測；150英畝大的活動現場也布置許多洗手站，每個小木屋也配置一組乾洗手液，進入和離開前都必須使用；舉辦大型群聚活動時，所有成員也必須戴上口罩。

環球夏令營的負責人利力塔爾(Andy Lilienthal)說：「我相信我們能在活動過程中，同時顧及參與活動成員的衛生安全，我們相當重視這個問題。」

利力塔爾表示，環球營位於丹佛市(Denvor)郊區中著名的回聲湖(Echo Lake)營地，刻意只讓80%的人參加活動，以便在活動過程中保持社交安全距離。

該活動1日開始僅容納140位參加者進入後就將營區封閉，活動現場不得有高密度群聚或近距離肢體接觸的活動，如籃球或足球等，利力塔爾說：「我們盡可能降低活動中可能造成傷害的風險，尤其是病毒感染。」

夏令營 疫情

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