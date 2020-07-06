流落異鄉150年 阿國反殖民鬥士歸根

過去抵抗法國殖民的阿爾及利亞軍人遺體終於回到了故鄉。阿爾及利亞近日慶祝脫離法國殖民58周年，該國曾有24名抵抗殖民的軍人在死後一度被帶往法國，作為戰利品。在阿國不斷要求下，法國原本要在2018年就將這些遺體送回，不過因為阿國政局動盪，直到近日才讓這些戰士回歸家鄉。

根據《半島電視台》報導，法國近日將這些殖民時期早期抵抗法國殖民的24位軍人的遺體送回阿國。這些人是法國於1830年初開始侵略阿國時當地的抵抗分子，後來他們的遺體被法國帶回國內，作為殖民勝利的象徵。

阿國總統塔布納在紀念典禮上表示，這是該國歷史學家努力以久的成果，此次送回遺體非常重要，也展現過去殖民者願意面對殖民問題與兩國關係的誠意，透過這次的行動可以緩解雙方敵意，並在經濟與文化的層面有更好的交流。阿爾及利亞從1954年開始發動抵抗法國的獨立戰爭，最終在1962年宣布獨立。

根據《法蘭西24》報導，經過多年爭取後，阿國總統包特夫里卡於2018年正式向法國總統馬克宏提出申請，要求法國將這些軍人遺體運回阿國，馬克宏當時也答應，不過因為該國民眾不滿包特夫里卡長年執政而抗議，導致該國政局動盪，因此相關程序遭到擱置，直到新總統塔布納上任，政局穩定後才讓這些軍人安息。

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