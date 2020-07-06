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義大利冰川出現神秘粉冰 原來是海藻惹的禍

中央社 / 義大利加維亞山口5日綜合外電報導

義大利阿爾卑斯山的冰川最近神秘染上粉紅色，科學家調查發現，原來這都是某種海藻造成。

法新社與英國「衛報」（The Guardian）報導，科學家對於染紅義大利普勒塞納冰川（Presena）的海藻來源爭論不休，但義大利國家研究委員會（NationalResearch Council）的狄瑪羅（Biagio Di Mauro）認為，在普勒塞納部分區塊觀察到的粉雪，可能和格陵蘭（Greenland）發現的同一種海藻造成。

狄瑪羅先前曾在瑞士莫特瑞許（Morteratsch）冰川觀察過這種海藻，他說：「這種海藻並不危險，是中緯度地區春夏期間都會出現的自然現象，但在極地也會看到。」

這種「冰藻」（Ancylonema nordenskioeldii）出現在格陵蘭所謂的「暗區」（Dark Zone），也就是冰正在融化的地區。通常冰會把8成的太陽輻射反射回大氣中，但因海藻出現讓冰的顏色變深，冰就會吸收熱，而更快融化。

冰融化得更快，給了海藻需要的水和空氣，又會連帶造成海藻更多，海拔2618公尺的加維亞山口（PassoGavia）上，原本雪白的冰，就因此多了紅色的色調。

狄瑪羅表示：「讓雪顏色變深的所有東西，造成雪融化，因為這加速了輻射的吸收。」

「我們正試著量化除了人類行為之外，其他現象對地球過熱的影響。」

義大利 輻射 阿爾卑斯山

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