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電影美化性犯罪 Netflix遭囚歌手譴責下架
電影《365日》美化性犯罪？《365日》片中講述黑幫男子綁架女子後，逼對方在1年內愛上自己，引來眾多非議，認為該片美化綁架和性暴力，曾遭綁架及性侵的威爾斯女歌手黛菲，2日撰寫公開信給Netflix執行長哈斯廷斯，譴責Netflix播出美化性犯罪電影《365日》，要求將該電影下架。
美化性犯罪
根據《CNN》報導，歌手黛菲撰寫一封公開信給Netflix執行長哈斯廷斯，指責Netflix在平台上播放波蘭電影《365日》，稱該部電影美化了性暴力、綁架等觀念，轉為「性感電影」的形象。她說：「這不應該是任何人的娛樂觀念，也不該被描述為娛樂或是進行商業化。」
《衛報》提到，黛菲的公開信發佈後，隨後在Change.org上進行請願活動，要求將《365日》從Netflix上刪除，並呼籲Netflix和電影觀眾，應在世界反人口販運日（7月30日）前了解更多有關人口販運的訊息，並承諾做出改變，3日晚間，已有6000多人簽屬請願。
曾遭囚禁性侵
而黛菲並不是唯一給《365日》差評的評論者。僅管《365日》在Netflix全球多地進入熱播榜前10位，但該電影仍獲得許多差評，其中包括爛番茄的0％評分。
黛菲在今年2月表示，自己過去曾遭下藥、監禁、性侵，震驚樂壇。4月時，更發長文詳述事情經過，描述自己在生日時被綁架，被監禁長達4週，盼望替與她有相似經歷的受害者發聲。
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