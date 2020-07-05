度蜜月卻變惡夢！丈夫「5萬賣妻」 她花21天逃脫

巴基斯坦一對新人結婚後，丈夫隔日急著帶妻子拉合爾（Lahore）度蜜月，原本應是充滿甜蜜的回憶，沒想到惡夢就此展開，拉合爾被丈夫烏斯曼（Usman）以6,600迪拉姆（約新台幣5.2萬元）賣出，幸好受困3週後逃了出來，該起事件因而曝光。

根據外媒報導，來自古吉蘭瓦拉市的烏斯曼6月初娶了妻子拉合爾，婚禮結束的第二天，他就帶著妻子去度蜜月，然而抵達目的地後，拉合爾才驚覺丈夫以6,600迪拉姆（約新台幣5.2萬元）將她賣掉，獨自一人消失無蹤。

拉合爾受困21天後，找到了逃脫機會，最後平安的回到父母家中，並將這段可怕遭遇告訴警方，當地副局長表示，「目前先帶受害者到醫院做身體檢查，案子還在調查處理中」。