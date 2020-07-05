聽新聞
test
0:00 / 0:00
度蜜月卻變惡夢！丈夫「5萬賣妻」 她花21天逃脫
巴基斯坦一對新人結婚後，丈夫隔日急著帶妻子拉合爾（Lahore）度蜜月，原本應是充滿甜蜜的回憶，沒想到惡夢就此展開，拉合爾被丈夫烏斯曼（Usman）以6,600迪拉姆（約新台幣5.2萬元）賣出，幸好受困3週後逃了出來，該起事件因而曝光。
根據外媒報導，來自古吉蘭瓦拉市的烏斯曼6月初娶了妻子拉合爾，婚禮結束的第二天，他就帶著妻子去度蜜月，然而抵達目的地後，拉合爾才驚覺丈夫以6,600迪拉姆（約新台幣5.2萬元）將她賣掉，獨自一人消失無蹤。
拉合爾受困21天後，找到了逃脫機會，最後平安的回到父母家中，並將這段可怕遭遇告訴警方，當地副局長表示，「目前先帶受害者到醫院做身體檢查，案子還在調查處理中」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言