擦撞救護車不給走！計程車運將嗆「人死我負責」 病患不治身亡

在路上遇到救護車鳴笛響號，大部分人都會主動讓路，務求讓危急的病人盡快送院搶救，不過韓國1輛計程車先前與救護車碰撞，怎料司機竟阻止救護員離開，要求對方先處理事故再前往醫院，而且不停爆粗辱罵救護員，更直言「病人死了我負責」。最終女病人由另1輛救護車送院，但經過5小時搶救仍宣告不治。

病人的兒子近日揭發此事件，並將涉事救護車的行車影像上傳至網路，事發於今年6月8日下午，死者兒子表示，當天年邁的母親身體突然不適，救護車送院途中，轉彎時與計程車發生碰撞，由於車上病人情況危急，加上雙方只屬輕微碰撞，救護員建議計程車司機跟隨救護車到醫院，事後在處理該起事故，未料對方一口拒絕，並稱「現在發生交通事故，你還想去哪裏？我再打電話報案叫人送患者到醫院就可以」。

病人家屬見狀下車出言勸阻，但司機沒有理會，更嗆「病人死了我負責，先處理完再叫119」又稱車上沒有急症病人，指控救護員故意「逃離現場」。雙方爭吵約10分鐘後，當局派出另1輛救護車，但當時病人因炎熱的天氣導致病情惡化，送抵急診室搶救5小時後不治身亡。

死者的兒子透露，雖然警方已經接手案件，但估計司機在現行法律下只觸犯妨礙公務罪，或被輕判，但他對母親的死感到「心如刀割」，認為「在1分1秒都重要的情況下，請處罰攔救護車司機」，貼文引來不少網友聲援。

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文章授權轉載自《香港01》