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北極快速暖化 永凍土融化…全球無一倖免！

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合4日電
西伯利亞東部以寒冬聞名，但近日的高溫和野火使氣象學家感到震驚。圖為NASA提供在西伯利亞城鎮維爾霍揚斯克附近大火瀰漫煙霧的衛星圖。歐新社
西伯利亞東部以寒冬聞名，但近日的高溫和野火使氣象學家感到震驚。圖為NASA提供在西伯利亞城鎮維爾霍揚斯克附近大火瀰漫煙霧的衛星圖。歐新社

今年連德州達拉斯和休斯頓都還沒達到100華氏度，但位於地球最冷區域之一、西伯利亞「寒極點」的小鎮維爾霍揚斯克，已在6月20日衝到100.4華氏度。北極多處屢創高溫，讓永凍土融化、野火燎原，公共建設崩塌，海冰也大幅消失；科學家預測，北極野火恐破壞泥炭地與永凍土並釋放大量碳，住在地球他處的人也無法倖免於全球大「發燒」。

華盛頓郵報報導，俄羅斯伊爾庫次克州政府官員表示，今年春季野火比往年早也更猛烈；而今年夏季預計會更乾更熱。地球的北極出現許多影響深遠的變化，暖化速度比科學家數年前預估提早數十年，可能敲響全球的警鐘。

科羅拉多大學波德校區「全國雪冰數據中心」(National Snow and Ice Data Center)資深研究人員梅爾表示：「我們一直預測，北極改變速度會比地球其他地方更快，但沒人想到變化竟然來得快到我們能親眼目睹。」

阿拉斯加大學費爾班克斯分校研究人員羅曼諾夫斯基表示，北極暖化速度、嚴重性與程度連科學家都訝異；過去對北極暖化速度的預測，從現實看來遭到極度低估；根據原先預測，過去15年高北極的溫度，在未來70多年不會出現。

科學家過去主張，北極暖化速度比地球其他地方快兩倍，但以現況來看則逼近三倍。根據美國國家航空暨太空總署(NASA)數據，自1970年以來，北極溫度平均增加5.3攝氏度，同期全球則平均增加1.71攝氏度；科學家稱此現象為「北極放大效應」。

西伯利亞多數地方都歷經異常和緩的冬天，以及比平常更熱的春天，而且這還是今年世上最異常溫暖的地區之一。

北極持續暖化助燃多場野火、融化海冰、破壞住房與其他建在永凍土上的建築；據報5月底時，北極暖化使得俄羅斯大量燃料溢出，迫使俄國宣布該環境脆弱區進入緊急狀態。

北極融冰也會影響地球其他地方，科學家認為會引發更極端的氣候。科學家擔心，北極野火恐破壞泥炭地和永凍土，當永凍土融化時，也釋放出其中約1兆4600億到1兆6000億公噸的有機碳；這幾乎是大氣溫室氣體的兩倍量。

衛星針對今年北極野火的觀測顯示，今年野火排放更多溫室氣體；而且有些野火似乎是「殭屍野火」，亦即冬季時火在地底下悶燒，等隔年春天融雪後就會引發大火。

華郵指出，雖然北極暖化似乎是個遠在天邊的問題，但生物學家圖雷茨基表示：「地球發燒了，這就是跡象，這個暖化跡象說明事情不對勁，我們必須停下並關注北極狀況。」

北極 暖化 俄羅斯

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