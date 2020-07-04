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日本人不買單安倍口罩 陸網轉賣「666人民幣」建議收藏
全球多國仍持續受疫情影響，日本昨日（3日）確診病例新增236例，時隔2個月單日新增逾200例，而東京都也連續2日出現確診數破百。雖然疫情轉劣，不過日本首相安倍晉三發放的布口罩在國內卻不受歡迎，近期有日媒報導，指出安倍口罩竟出現在中國網購平台上，以人民幣666元轉售，賣家甚至在資訊上寫道建議買家收藏用。
根據「朝日電視（ANN News）」報導，在日本街頭上鮮少看見民眾戴上安倍口罩，不過記者卻在中國網購平台上發現許多安倍口罩，且有賣家將其以人民幣666元（新台幣約2809元）的價格轉售，販賣標題上多強調安倍同款、厚生勞動省、100％純棉口罩等資訊，甚至有賣家在販賣資訊欄表示建議收藏用。
有網購平台上的賣家表示會將口罩由日本寄出，報導指出，這種在日本境內的轉售行為可能會受到日本法律懲處，屬於非法行為。
當記者上街採訪時，中國人對安倍口罩的售價都不太能接受，紛紛表示「太貴了，誰要啊」、「這麼貴這我不會買」，不過卻有人稱讚口罩外型，表示「我認為如果能遮蓋住小範圍和鼻子，那就很好」。
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