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視訊會議中淋浴忘關鏡頭 西班牙議員：政治生涯因裸體而結束

聯合新聞網 / 綜合報導
貝爾納多（左下）在視訊會議過程中跑去淋浴，卻忘記關鏡頭。圖擷自Youtube
貝爾納多（左下）在視訊會議過程中跑去淋浴，卻忘記關鏡頭。圖擷自Youtube

全球各國受疫情影響，政商界紛紛採用遠端作業，定期的視訊會議解決需要討論的問題，不過視訊過程也要注意自己的言行，以免被鏡頭錄下。西班牙一位議員近期在視訊會議上出糗，他為了能在上班前帶女兒上學，在會議過程中跑去淋浴，未料鏡頭卻忘記關上，當場被錄了下來，而半裸的影像曝光後，他向大眾表示自己的職業生涯因為裸體而毀，感到遺憾。

根據「El Comercio」「Independent」報導，西班牙托雷拉韋加（Torrelavega）的議員們當日正舉行遠端視訊會議，未料議員貝爾納多（Bernardo Bustillo）卻突然將筆記型電腦帶到浴室，並在忘記關掉鏡頭的情況下淋浴，令其他議員不敢置信，他們紛紛叫貝爾納多將視訊關掉，或是打電話通知他，可惜淋浴的水聲太大，貝爾納多根本聽不到其他人的提醒。

雖然之後會議緊急結束，但該段影片已被瘋傳在網路上，貝爾納多在事後也提出辭呈，並在聲明中解釋他不想引起任何人的困擾，為此感到抱歉，他表示自己是為了在游泳教練兼職工作前準時帶女兒去上學，才將筆電帶去浴室邊淋浴邊聽報告，不過貝爾納多認為這並不構成不道德的犯罪行為。

他表示「作為一個游泳教練，無論是別人的裸體，還是我的裸體，我從來都不會因裸體而感到尷尬」，不過他也表示「我忍不住為因為裸體而結束的政治生涯感到遺憾」。

西班牙 疫情 裸照

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