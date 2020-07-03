歷經千年仍璀璨 高麗國寶「螺鈿母子盒」從日本重歸南韓
自從十五年前，南韓「國外文化遺產財團」理事長崔應天在藝廊看過來自高麗時代（918年－1392年）的「螺鈿盒」之後，就期待著有一天能夠將這份寶藏帶回南韓。如今，這份願望終於實現了。
根據南韓中央日報報導，當年令崔應天驚為天人的寶藏，是在這個世界上僅有三個的高麗螺鈿母子盒之一。這次收購的母子盒，全名稱為「螺鈿菊花藤蔓花紋盒」。長約10公分，重量約50克，原本設計為大盒內藏五個小盒的機制，因而被稱為母子盒。
不過，這次南韓購入的螺鈿盒只是五個小盒的其中之一，大盒和其他四個小盒都已不復留存。專家推測，這應該是十二世紀所製作，用來裝載化妝品的盒子。精細的作工至今依然完整地貼合在盒上，即使近千年過去也不見黯淡。
螺鈿盒整體裝飾華麗，且運用了「玳瑁伏彩法」：將玳瑁的龜甲打成透明薄片，在內面上色，讓色彩能夠透過薄片隱約透出。此外，也運用了鮑魚殼、金屬絲等加以裝飾。
高麗螺鈿漆器的數量原本便已相當稀少，全世界僅存二十幾項，其中保存完整的也不過十五項，因此這項寶物便顯得更加珍貴。其中大多數都由美國或日本的收藏家持有，南韓國內持有的螺鈿漆器僅有三項。
從2018年開始，「國外文化遺產財團」就開始和日本私人收藏家交涉，希望能夠將這項文物買回。終於在去年十一月成功獲得了收藏家的信賴，說服對方將高麗文物歸還給南韓。對南韓人來說，不知從何年何月就起離開朝鮮半島的螺鈿盒，如今也終於能夠回歸故鄉的懷抱。
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