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荷蘭紅燈區重新開放「禁止面對面體位」 性工作者曝行程滿檔

聯合新聞網 / 綜合報導
荷蘭阿姆斯特丹紅燈區1日重新開放。圖擷自Youtube
荷蘭阿姆斯特丹紅燈區1日重新開放。圖擷自Youtube

受到疫情影響，荷蘭阿姆斯特丹紅燈區連續數月停止營業，而在1日紅燈區又重新開放，使當地的性工作者重新開始工作，不過基於疫情考量，性工作者被要求工作時戴上口罩和乳膠手套，並禁止與客人進行面對面的體位，不過當地的性工作者表示自己的工作仍然滿檔，行程已經被訂滿了。

根據「每日郵報」報導，阿姆斯特丹的紅燈區在1日重新開放，此消息受到性工作者們的歡迎，因為許多人在封鎖期間無法工作面臨到經濟困難，而紅燈區的工會「紅燈聯合會（Red Light United）」曾在五月下旬時致信給政府，在原定的9月1日之前重新開放性產業，並提出了一些相關措施，包括要求性工作者工作時戴上口罩和乳膠手套，並避免口交、接吻、面對面性體位。

雖然紅燈區工作有嚴格的衛生管控和顧客症狀檢查規定，但不少性工作者仍十分開心能重返工作崗位，根據「衛報」報導，當地的性工作者福克斯（Foxxy）表示當她知道可以重新工作時，自己開了個小派對，而目前自己工作的行程已經被預約滿了，她說工作時自己會避免與客人面對面或是親吻，並注意事後清潔床單等用具。

紅燈聯合會主席安娜（Felicia Anna）表示目前性工作者都已對衛生清潔工作很熟練，她說「我們已經處理過比新冠肺炎（COVID-19）更大的疾病了」。

紅燈區 疫情 新冠肺炎 荷蘭

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