非洲逾350大象離奇死亡 專家：疑與新冠肺炎有關

自5月以來，非洲國家波札那已發現超過350頭大象屍體，目前尚未確定死因為何，採檢結果還需數周才會出爐。專家表示，這不僅是保育災難，也可能引發公共衛生危機。甚至有專家猜測，象群神祕死亡的原因可能與新冠疫情有關。

非洲大象數量逐漸減少中，波札那擁有的大象數量占全非洲三分之一。總部設於英國的國家公園救援團體保育專家麥坎（Niall McCann）指出，近來在波札那北部的歐卡萬哥三角洲發現逾350頭大象屍體。

麥坎向英國BBC表示，波札那當地保育人士搭機經過歐卡萬哥三角洲時發現大量大象死亡後，5月初曾向當地政府示警。

麥坎指出，除了大象，並沒有出現其他動物大量死亡的情況，「如果死因是偷獵者使用的氰化物，應該也會有其他動物死亡的情況發生」。他也初步排除這些大象是因感染炭疽病而死。

不過，目前仍無法排除大象死因是中毒或染病。麥坎說，有些大象面朝地倒下，也有目擊者看到大象死前出現繞圈圈踱步的現象，顯示神經系統可能受損。

無論真正死因為何，只要不確定原因，就無法排除疾病由大象傳給人類的可能性，特別是如果死因跟水資源或土壤有關的話。麥坎指向新冠病毒，這個疾病據信是始於動物。

麥坎說：「是的，這是場保育災難，但也可能引發一場公共衛生危機。」

波札那的野生動物保育官員向英國衛報表示，已確認至少有280頭大象死亡，仍持續計算中。目前已採檢樣本送驗，結果預計將於未來幾周出爐。