快訊

指考物理／7年來最難！ 考「補習班補不出來的能力」

指考化學解答出爐！瑞德西韋、空汙入題…題目偏易 考生直呼：佛心！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非洲逾350大象離奇死亡 專家：疑與新冠肺炎有關

世界日報 / 編譯中心╱綜合2日電
非洲數百隻大象離奇死亡。 路透社
非洲數百隻大象離奇死亡。 路透社

自5月以來，非洲國家波札那已發現超過350頭大象屍體，目前尚未確定死因為何，採檢結果還需數周才會出爐。專家表示，這不僅是保育災難，也可能引發公共衛生危機。甚至有專家猜測，象群神祕死亡的原因可能與新冠疫情有關。

非洲大象數量逐漸減少中，波札那擁有的大象數量占全非洲三分之一。總部設於英國的國家公園救援團體保育專家麥坎（Niall McCann）指出，近來在波札那北部的歐卡萬哥三角洲發現逾350頭大象屍體。

麥坎向英國BBC表示，波札那當地保育人士搭機經過歐卡萬哥三角洲時發現大量大象死亡後，5月初曾向當地政府示警。

麥坎指出，除了大象，並沒有出現其他動物大量死亡的情況，「如果死因是偷獵者使用的氰化物，應該也會有其他動物死亡的情況發生」。他也初步排除這些大象是因感染炭疽病而死。

不過，目前仍無法排除大象死因是中毒或染病。麥坎說，有些大象面朝地倒下，也有目擊者看到大象死前出現繞圈圈踱步的現象，顯示神經系統可能受損。

無論真正死因為何，只要不確定原因，就無法排除疾病由大象傳給人類的可能性，特別是如果死因跟水資源或土壤有關的話。麥坎指向新冠病毒，這個疾病據信是始於動物。

麥坎說：「是的，這是場保育災難，但也可能引發一場公共衛生危機。」

波札那的野生動物保育官員向英國衛報表示，已確認至少有280頭大象死亡，仍持續計算中。目前已採檢樣本送驗，結果預計將於未來幾周出爐。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

350隻大象之死：非洲波札那「大象死亡潮」的詭異謎團

八里紅水仙溪邊坡滑落 流浪犬保育場面臨斷路危機

波札那逾350隻大象離奇死亡！死亡原因有待釐清

影／象鼻岩爆人潮拍大象得排隊 攤販：久違遊覽車來了

相關新聞

遭父母虐待雙腿截肢 英5歲童撐拐杖健行為醫院籌得4千萬

英國一名5歲小孩懂滴水之恩，湧泉相報的道理，即使雙腿截肢仍以健行方式為當年救助自己的醫院籌款。5歲男孩哈吉爾（Tony Hudgell）出生後被父母虐待，令到雙腿需要截肢。在新冠肺炎橫行期間，他決定在6月份走完6英里（約10公里），為當年救了自己的國民保健署（NHS）醫院籌500英鎊（約1萬8台幣），但他的善心感動了太多人，目前的籌款額已衝破120萬英鎊（約4千4百萬台幣）。

緬甸礦場崩塌 至少162人罹難

路透報導，緬甸當局表示，該國北部克欽邦帕坎區玉石礦場二日發生崩塌，造成至少一百六十二人罹難，約百人失蹤，卅人受傷。

「1分鐘被活埋」 緬甸礦災至少162死

緬甸北部克欽邦帕坎區玉石礦場今天發生山崩災難，目前至少已從泥石中拉出162具礦工屍體，當地行官員表示情況不樂觀，「死者至少會有200人」，搜救作業目前仍持續進行中。據指，這起事故為緬甸危險礦業有史以來最嚴重意外之一。

金正恩胞妹愛用「台灣智慧型手機 」

南韓媒體今天在頭版以「金正恩時代幕後的導演金與正手持台灣智慧型手機」為題，報導北韓領導人金正恩胞妹金與正的消息

非洲逾350大象離奇死亡 專家：疑與新冠肺炎有關

自5月以來，非洲國家波札那已發現超過350頭大象屍體，目前尚未確定死因為何，採檢結果還需數周才會出爐。專家表示，這不僅是保育災難，也可能引發公共衛生危機。甚至有專家猜測，象群神祕死亡的原因可能與新冠疫情有關。

日本鬼屋玩起「得來速」！免下車就能嚇破膽

到日本玩，不管是遊樂園或民俗村，幾乎都設有鬼屋。日本人什麼時候開始喜歡被鬼嚇，據說是源於江戶時代。從會活動的人形到現代的真人登場扮鬼，鬼屋文化不斷演變，疫情之下還催生了車庫鬼屋。

火爆司機閃辭亞馬遜 貨車停加油站點火鑰未拔

底特律一名年輕的亞馬遜（Amazon）運貨司機日前突然辭職，異常的是，他工作到一半就決定不幹，且把載滿包裹的貨車停在加油...

親自拜訪到線上洽公 疫情翻轉日職場

日本職場事必躬親的文化，因疫情改變了。日本職場素有「足で稼ぐ」的文化，意即凡事都要親自拜訪客戶、交換名片等。然而因為疫情影響，許多產業改以遠距辦公...

到歐洲拍片！ 好萊塢劇組復工中

歐盟對美國旅遊禁令僅有建議作用，好萊塢劇組已陸續在歐洲復工。歐洲向來是好萊塢拍攝熱點，且歐洲也還未對美國開放邊界，讓外界擔心是否會影響復工...

流星劃過日本人口稠密地 學者：相當罕見

日本關東地方今天凌晨觀測到流星劃過天際，並伴隨巨大聲響，研判可能是直徑約50公分的流星體。學者說，雖然流星體經常進入地球...

護士新娘完婚遇車禍現場 不顧身穿婚紗搶救人

美國一對新婚夫妻22歲的瑞秋（Rachel Taylor）與丈夫卡爾文（Calvin Taylor）才剛從結婚教堂離開，正要開車返家，而當2人行駛在公路上卻突遇車禍事故，瑞秋不顧身上還穿著婚紗，趕緊下車照顧一名傷勢嚴重的女子。卡爾文將這段故事PO上網後，令網友感動直呼「娶到她，你真是個幸運的男人」！

影／像靈魂裝錯軀殼...泰國跨性別者塔齊走出自我

跨性別者感覺自己如同被裝進了一個錯誤的軀殼內，塔齊就是他們中的一員。他出生時是男孩，但始終感覺自己是女生...

熱門新聞

被冷落？毛小孩將出生僅26日雙胞胎女嬰咬死 母親眼目睹崩潰

影／緬甸玉石礦場崩塌畫面曝光！海嘯般波浪橫掃山谷

男子殺貓當街燒烤稱沒錢 路人大罵：怎麼有錢買菸

日本女生不能單獨吃拉麵？ 網友揭背後性別觀念

34年懸案偵破...「華城連環殺人案」嫌犯因變態獸欲 性侵殺害14人

美股3月恐慌會重現嗎？緊盯這關鍵數字

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。