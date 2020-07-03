「1分鐘被活埋」 緬甸礦災至少162死

緬甸北部克欽邦帕坎區玉石礦場今天發生山崩災難，目前至少已從泥石中拉出162具礦工屍體，當地行官員表示情況不樂觀，「死者至少會有200人」，搜救作業目前仍持續進行中。據指，這起事故為緬甸危險礦業有史以來最嚴重意外之一。

當地消防局在臉書表示，意外發生時，許多人在現場撿拾礦石，遭暴雨引發土石流活埋，「目前已找到162具遺體。」緬甸媒體指出，罹難者多半是一些自行在現場撿拾礦石的貧窮民眾。

從曝光的事發影片可見，堆積超過76公尺高的尾礦（tailings）崩落到近日豪雨形成的湖泊，引發海嘯般的滔天波浪，從礦場一頭席捲到另外一頭，只有少數人及時朝上坡處衝、幸運逃出。紐時指出，許多採玉者遭大浪淹沒後，因泥水而溺斃。

一名38歲礦工卡因目睹山崩瞬間，還聽見人們不斷大喊：「快逃！快逃！」他說：「所有人在一分鐘內被活埋，許多人在泥流中大聲呼救，但是沒有人能幫得上忙。」他描述，當時心都空了，現在仍感覺到雞皮疙瘩。

當地行政官員覺明（U Kyaw Min）表示情況不樂觀，「死者至少會有200人」，正跟搜救隊合作撿拾遺體，但持續降雨將阻礙整個行動，「我們無法更深入救援，必須撿起漂浮的遺體，也很難送患者就醫，因為整條路都被大雨弄得滿是泥濘」。

緬甸是全世界最大玉石來源，一年玉器貿易額超過300億美元，而帕坎區是世界最大玉石礦區。儘管礦區主要由緬甸政府掌控，實際採礦作業仍多雇用非法礦工來進行。礦場工作環境惡劣，時常發生崩塌意外，光是去年就有至少100人命喪礦場。

翁山蘇姬政府2016年上任時承諾改善玉石採礦業，但維權人士說改變不大。人權組織「全球見證」說，2日的事故是「可預防的悲劇」，翁山蘇姬政府未能實施改革措施，並「遏止違法且掠奪性的採礦行動」。緬甸政府發言人沒有評論此事。