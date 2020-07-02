親自拜訪到線上洽公 疫情翻轉日職場

日本職場事必躬親的文化，因疫情改變了。日本職場素有「足で稼ぐ」的文化，意即凡事都要親自拜訪客戶、交換名片等。然而因為疫情影響，許多產業改以遠距辦公，且越來越多企業認為，網路面談可以減少移動的時間成本，使做生意更有效率。但也有職員認為，遠距比起面對面，更難建立與客戶之間的關係。

線上商談效率好

《#SHIFT》報導，過去日本職場非常重視名片交換、與客戶面對面商談，認為這樣才能真正建立起長久穩固的生意關係。然而受到疫情影響，越來越多企業轉往線上面談，且越來越多企業認為，網路面談可以減少移動的時間成本，使做生意更有效率。

報導指出，若是用傳統的方式面對面會談，可能一天只能拜訪2到3家客戶，甚至更少。若轉為電話或者線上面談，減少了交通時間，一天拜訪5到6家客戶都有可能。另外，用網路或電話談生意，可以幫助較偏遠的企業可以接觸到都市圈的客戶，甚至是海外客戶。

較難建立客戶關係

《NIKKEI STYLE》報導，許多過去依賴面對面談生意的產業，如房仲、保險等，都開始轉為線上。大阪房仲業「積水房屋」，就利用線上看房、VR的技術，讓客戶不必到現場就能觀看設施。明治安田人壽保險公司則讓銷售員和客戶可以透過網路面談。

然而，線上會談還是不免影響到生意。根據一般社團法人營業部女子課協會調查，60%的受調者認為遠程談生意和銷售「困難、感到擔心」，原因是認為，沒有和客戶面對面，會難以建立起穩固的人際關係，但也有88%的受調者同意，遠程辦公、談生意是未來的趨勢。

協會理事長太田彩子表示，遠程工作雖然和傳統上「我要盡我所能拜訪客戶、事必躬親」的觀念不同，但還是帶來很多好處，例如減少交通成本和不必要的應酬，使工作更有效率。

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