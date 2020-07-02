到歐洲拍片！ 好萊塢劇組復工中

歐盟對美國旅遊禁令僅有建議作用，好萊塢劇組已陸續在歐洲復工。歐洲向來是好萊塢拍攝熱點，且歐洲也還未對美國開放邊界，讓外界擔心是否會影響復工。分析認為，歐盟對美的旅遊限制只有建議作用，如歐洲第二大拍攝熱點匈牙利就自行修改規定，讓美國劇組可以復工，且部分好萊塢劇組在疫情期間根本沒有離開過歐洲，所以不受入境令影響。

沒離開過歐洲

《Deadline》報導，歐洲的場景和友善的影劇投資環境，向來受到好萊塢歡迎，因此歐洲尚未對美國開放邊界，恐影響劇組在歐洲復工，而歐洲的影視產業也擔心無法引入美國的拍攝人才和技術，導致許多影劇無法順利拍攝。

然而《好萊塢報導者》卻分析，好萊塢劇組早已有所準備。首先，有部分劇組在疫情間根本沒離開過歐洲，因此不受入境限制影響。如雷利．史考特的時代劇新片《最後的決鬥》，主演麥特．戴蒙和劇組人員在疫情間就一直待在愛爾蘭沒離開，《不可能的任務7》配角賽門．佩吉本身就是英國人，疫情間也都待在歐盟內，已經準備要在義大利復工。

旅遊限制無強制力

另外，歐盟的旅遊禁令並無法律強制力，只有「建議」作用，各國仍可自行修改規定，尤其是針對商務旅遊等。例如身為歐洲第二大拍攝熱點的匈牙利，自行修改規定表示商務旅遊不受限制，如丹尼．維勒納夫執導的科幻電影《沙丘》，由芬尼姐妹花達珂塔和愛兒主演的《夜鶯》，都已預備要在布達佩斯復工，亞馬遜、Netflix也有新片要在匈牙利復工。

匈牙利為這些外國劇組在本地的支出提供30%的退稅，即使是使用非匈牙利當地的資源，只要符合資格，甚至可以獲得37.5%的退稅。去年，總計有319部劇、83家跨國製片在匈牙利拍攝。捷克電影委員會會長林娜．奇普科娃表示，政府已經批准美國以及他國的電影劇組可以入境。

歐洲第一大拍攝熱點英國就更不用說了，因為脫歐的關係，可以完全無視歐盟的規定，自行制定安全規則，爭取劇組復工。像《侏羅紀公園3》已經決定在片廠自行制定的安全條件下，在7月6日重新開拍，Netflix於英國拍攝的奇幻劇《獵魔士》也預定在8月重新開拍。

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