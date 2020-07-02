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大雨釀禍？中市女騎士疑被倒樹壓倒 無呼吸心跳送醫搶救

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護士新娘完婚遇車禍現場 不顧身穿婚紗搶救人

聯合新聞網 / 綜合報導
22歲的瑞秋不顧身上還穿著婚紗，趕緊衝到車禍現場救人。圖擷自臉書
22歲的瑞秋不顧身上還穿著婚紗，趕緊衝到車禍現場救人。圖擷自臉書

美國一對新婚夫妻22歲的瑞秋（Rachel Taylor）與丈夫卡爾文（Calvin Taylor）才剛從結婚禮堂離開，正要開車返家，而當2人行駛在公路上卻突遇車禍事故，瑞秋不顧身上還穿著婚紗，趕緊下車照顧一名傷勢嚴重的女子。卡爾文將這段故事PO上網後，令網友感動直呼「娶到她，你真是個幸運的男人」！

綜合外媒報導，瑞秋與卡爾文才剛完成婚禮，正要從南聖保羅（South St.Paul）開車返家，然而行駛在494號州際公路時，他們卻意外撞見車禍事故，他們連忙下車察看，才發現2輛汽車猛烈相撞，當中竟還有一名女子被夾在汽車之間，女子腿部受傷甚至深可見骨。

不顧身上還穿著婚紗的瑞秋急忙上前幫忙，瑞秋抱著受傷女子，不斷與她說話使她保持鎮靜，直到救護人員抵達並將她抬上擔架後，瑞秋與卡爾文才離開現場。

事後，卡爾文拍下瑞秋在路邊照顧受傷女子的照片，並將照片PO上臉書，他留言寫到「瑞秋至少抱著她15分鐘，直到醫護人員將她放在擔架上，我很幸運能有這麼一位出色的妻子，她始終照顧著需要幫助的人，我們也很幸運，能在正確的時間點提供協助」。

事實上，瑞秋才剛從護理學校畢業，她也表示「我只是跟她說，妳很勇敢，我為妳感到驕傲，我一直對自己的護理能力缺乏信心，很高興在當下我知道我該怎麼做」。許多網友聽聞這段暖心故事後，紛紛留言表示「祝福你們新婚愉快！」、「感謝你們無私的付出」、「能娶到她真是個幸運的男人」、「妳真是善良又美麗的新娘」。

車禍 結婚 醫護人員

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