男子殺貓當街燒烤稱沒錢 路人大罵：怎麼有錢買菸

貓狗是最常見的人類寵物，因此不少民眾都無法接受將其當作豬、牛、雞等食用動物。義大利近期傳出一起男子在街頭燒烤貓咪的案例，當地議員也將案發影片上傳網路，引發廣大迴響，只見男子在街上生火燒貓，一位路過女子憤怒地向男子質問為何要煮貓，對此男子則是表示自己沒錢，不過女子當場就反駁他，質疑他有錢買菸，為何沒錢買麵包吃。

根據「太陽報」報導，義大利北方聯盟環境保護部議員蘇珊娜（Susanna Ceccardi）上月30日在臉書專頁貼出一段影片，並表示「這雖然令人震驚，但不幸的是，這完全是事實」，只見有一位男子在托斯卡納利佛諾（Livorno, Tuscany）的一個車站附近當街生起火來，而火堆裡有一隻被燒成焦黑的貓，一位女路人憤怒地向生火的男子質問，詢問他為何要煮食貓。

對此，男子表示自己沒有錢，不過女路人相當不滿，她大吼回應「如果你餓了，就去上班，就像每個人一樣」、「我看到你有錢買香菸，而不是花錢去買麵包」，女子甚至大罵男子是可憐可恥的人。

而該消息在網上曝光後，義大利環境保護部人員表示「有人告訴我，他們下車時，看到了濃煙，聞到了很濃烈的刺鼻味道，甚至有人試圖阻止那個男子，但已經沒辦法對那隻貓做什麼了」。事發後警方也將該位男子拘留，而在義大利若因不必要理由導致動物死亡者都將面臨四個月至兩年的監禁。

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