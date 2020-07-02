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探索宇宙新篇章 學界發現「氣」核心

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
科學家透過觀察遠方行星，首度觀測到氣態行星的內部核心。（Photo on Wikimedia Commons）
科學家透過觀察遠方行星，首度觀測到氣態行星的內部核心。（Photo on Wikimedia Commons）

天文學界首度探測到氣態行星的核心，未來可以對木星、土星進行更深入的研究！英國沃里克大學的研究團隊近日表示，他們利用演算法監測到行星TOI 849 b的固態核心，它的核心半徑約為地球的3倍半，星球質量卻是地球的39倍重。團隊的阿姆斯壯教授表示，未來或許可以解開木星、土星的成因之謎。

根據《英國廣播公司》報導，由於木星、土星等外圍氣態行星被濃厚的氫氣與氦氣等氣體重重包圍，因此，過去科學家無法輕易探索這些氣態行星的內部構造，僅知道內部應含有固態核心，以利氣體受重力吸引成為行星。不過這次團隊卻發現一顆有核心、但是周圍氣體幾乎消失的行星，因此才解開這個疑問。

「我們原本以為它是由兩顆恆星組成的雙子星系統。」阿姆斯壯表示，不過後來發現它的半徑大約是地球的3.5倍，不過重量卻是地球的39倍，因此推斷它是氣態行星的核心。阿姆斯壯分析，這顆行星一度像木星一樣，有濃厚的大氣層，不過後來可能離它的恆星太近，氣體全都被吸光光。

不過研究團隊還發現一個特殊的「熱海王星沙漠」，可以更加證實TOI 849 b曾經是充滿氣體的氣態星球，而這也是人類第一次透過觀測遙遠的恆星「再觀察行星」（一般我們看星星都是看恆星，行星需要透過恆星發光才能看見）。

木星、金星等氣態星體的大氣太厚，而且木星還有可怕的「木星風暴」，衛星只要靠近木星軌道就會被木星引力吸入並摧毀，因此研究團隊希望透過持續觀測，研究遠方氣態行星的組成，讓人類對木星等外圍行星，甚至是太陽系的起源有更多了解。

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木星 英國 太陽系

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