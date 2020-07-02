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韓男團粉絲疑寫血書示愛「我要去找他」 網友急舉報
今時今日韓風盛行，「追星」是正常不過的行為，但太過瘋狂的「私生飯」（意指喜歡入侵藝人私生活的粉絲）則會對偶像帶來困擾。近日一名韓國男團NCT的激進粉絲於社交網站上載相片，疑似以自殘寫血書的方式表達欣賞之情，又一度貼出航班資料，聲稱將會前往韓國找偶像，引來其他粉絲紛紛截圖，通知經理人公司相關消息以保護偶像安全。
日前Twitter上瘋傳一名韓國男團NCT粉絲的恐怖示愛帖文，該粉絲疑似擁有NCT成員辰樂的聯絡資料，包括個人電話號碼及通訊程式帳號，曾大曬自己經常向偶像發訊息的截圖，表示「他很喜歡我傳訊息」。
更令人擔心的，是該粉絲曾上載「血書」相片，以割手自殘用血寫下辰樂的英文名「Chenle」，並貼出航班資料，聲稱將從澳洲飛往韓國尋找偶像。由於該粉絲於帖文加上不少與辰樂及NCT相關的標籤，其他粉絲看到後均擔心她會作出對偶像不利的舉動。
消息曝光後獲瘋傳，有粉絲發起行動，將該名激進「私生飯」的帖文全部截圖並整理成電郵內容，呼籲其他粉絲們以「一人一電郵」的方式通知偶像所屬公司SM娛樂，同時檢舉激進「私生飯」的帳戶，期望能保障偶像安全。
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文章授權轉載自《香港01》
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