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小黑熊頭卡膠桶游湖上 美國家庭見義勇為拔出

香港01 / 李納德
美國家庭在湖面發現一隻頭套膠桶的黑熊。圖擷自FACEBOOK
美國家庭在湖面發現一隻頭套膠桶的黑熊。圖擷自FACEBOOK

有時人們在水上留下垃圾，可能影響該處動物的生活。美國威斯康辛州一家人日前到當地一個湖釣魚，突然間見到一隻以為是狗的黑色動物游過，細心一看原來是一隻頭上套着膠桶的小黑熊，看似呼吸困難，游得很辛苦，幸好一家人合力幫牠拔出膠桶。事後他們才發現小黑熊已經套着膠桶3、4天，還特意聯絡當地農林部門求助，但因郊區森林多，目前還未找到這隻小黑熊。

赫特（Brian Hurt）和特里西婭（Tricia）周日（上月28日）帶着兒子布雷迪（Brady）到威州西部奇佩瓦縣（Chippewa County）的米勒湖釣魚，他們在船上發現水面有動物在游泳，初時以為是隻狗。

他們細心查看，發現原來是一隻小黑熊頭上套了一個透明膠桶，赫特看到牠在水中掙扎十分難過，擔心黑熊可能有危險，因為套着一個膠桶在水面很可能令牠窒息。於是他們駕船靠近小黑熊，嘗試用手拔出膠桶，試了兩次才成功拔出膠桶，前後花了約5分鐘。

一家人靠近小熊，想幫忙把牠頭上的塑膠桶拔掉。圖擷自FACEBOOK
一家人靠近小熊，想幫忙把牠頭上的塑膠桶拔掉。圖擷自FACEBOOK

一家人形容那隻熊喘着氣試圖呼吸，如果他們遲一點出發可能就碰不到那隻熊。小熊估計已經1歲，應該仍與母親一起生活，獲救後呆了一下，然後高興地游走。赫特一家回到度假村的酒吧時，由於有不少露營者在岸上看到事發經過，一家人的勇敢舉動馬上傳了開去。

赫特從酒吧裏的人口中得知，那隻熊已經在外面走了3到4天，赫特已和當地的自然資源部門接觸過，但因為鄉郊佈滿樹林，當局仍未找到這隻黑熊。赫特一家人將救熊的影片放到facebook分享，短短兩天已有逾120萬次觀看。

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文章授權轉載自《香港01》

黑熊

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