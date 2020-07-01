Tiktok遭印度禁用喊冤 中批「不符合印方利益」

(德國之聲中文網) 就在印度政府大規模禁止中國app的隔天，Tiktok在周二(6月30日)否認與中國政府分享使用者信息。

TikTok的印度負責人甘地(Nikhil Gandhi)發表聲明說，該公司「沒有與任何外國政府－包括中國政府－共享在印度用戶的任何信息。」

他也說:「就算未來Tiktok被要求這麼做，我們也不會照做」。他說「成千上萬的使用者、藝術家、故事創作者、教育者和表演者...以此維生。」

印度政府周一 (6月29日) 出於國家安全和隱私方面的考量，禁止民眾使用59個中國手機app，包括非常流行的TikTok和微信。

印度政府對中國app下達的禁令要如何執行還不明確，但已經在手機上下載Tiktok的印度用戶在周二晚間已經無法開啟app。

中國批印度禁令不符合利益

中國外交部發言人趙立堅在記者會上被問及印度出於國家安全考慮，封禁幾十個中國手機應用，趙立堅表示:「我想強調，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作。」

他說，印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。他說: 「中印兩國在務實領域的合作是互利共贏的，這種合作格局受到人為損害，實際上並不符合印方自己的利益。」

邊境沖突激發印度反中情緒高漲

中印日前的邊境沖突事件在印度引起民憤，人們走上街頭進行大規模的抗議。有人呼籲取締中國企業。一個酒店工會上周則表示，他們不允許中國客人入住他們的酒店。

雖然印度強烈依賴中國制手機，中國手機在印度甚至有接近65%的市佔率，但中國手機品牌也受到反中情緒壓力。例如中國智能手機制造商小米公司，盡管在印度市場佔有率超過30%，近日也致力於宣傳自己是一家符合印度政府 「印度制造 」口號的公司。

張慈/楊威廉 (法新社)

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