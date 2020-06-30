新冠疫情使西方人對中國影響力的認知激增

（德國之聲中文網）一項新出爐的調查研究顯示，新冠疫情導致越來越多的西方民眾將中國視為國際上的頂級大國，而美國的領導地位卻在下滑。

由德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）發布的這項調研收集了法國、德國和美國的民眾意見，發現自從新冠疫情爆發以來，人們對於中國影響力的認知有了明顯提高--而中國在其中交替扮演著始作俑者和援助者這兩種不同的角色。

在法國受訪者當中，認為中國是最具影響力的全球大國的比例從1月份的13%激增至5月份的28%；而在德國，這一比例則相應地從12%提高到20%，美國則是從6%增至14%。

「在疫情危機之前，中國在世界上的影響力更像是一個抽象概念」，德國馬歇爾基金會巴黎辦事處副主任馬丁‧昆斯（Martin Quencez）分析道，「但是（現在）如果你想一想各國在口罩和醫療設備方面對於中國的依賴性的話，這個概念就變得非常具體了。」

昆斯預計，這種影響力會持續下去，而且民眾對於中國影響力的認知變化是廣泛存在於各個年齡階層和政治陣營當中的。

「這看起來更像是一種結構性的轉變，而不是對於危機的某種應激反應」，他總結道。法、德、美三國的受訪民眾仍然認為美國是全世界最具影響力的大國，但是已經沒有過去那麼具有壓倒性的優勢了。

在5月的問卷調查中，55%的法國人將美國視為全球頭號大國，這一比例跟1月份的67%相比已經明顯下降。在德國也出現了類似的變化。

而在各國際主體的實力對比中，明顯敗下陣來的是歐盟。在疫情之前，法國和德國人還堅定不移地將歐盟整體視為世界第二名。

儘管對中國影響力的認知有所提升，但是該研究發現，德法民眾大部分認為，他們的政府應該在氣候保護、人權和數字安全等領域對北京采取更加強硬的態度。

美國的相關比例相對較低，這可能是因為特朗普政府一直都在採取對華強硬政策，並且在敦促歐洲各國跟隨自己的步伐。

特朗普政府指責中國政府面對疫情控制不力。新冠病毒（COVID-19）於去年年底最早在中國被發現。但也有批評人士指出，特朗普只是在試圖轉移輿論對於自己面對疫情處理不當的注意力，目前美國因新冠病毒感染而死亡的人數在全球遙遙領先。

這項民調還發現，對於今年剛剛脫離歐盟的英國在國際上具有的影響力，大西洋兩岸民眾的認知有著巨大的差異。53%的美國人將英國視為歐洲最具影響力的國家；而在德國和法國分別只有8%和6%的人持同樣觀點。

這項調查由德國貝塔斯曼基金會（Bertelsmann Foundation）和巴黎智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）聯合進行，分別於1月9日至22日和5月11日至19日對上述每個國家的超過1000人進行了問卷調查。

雨涵/李魚（法新社）

【 本文章由德國之聲授權提供】