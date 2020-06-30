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疫情下留家上網 日男一時衝動買入二手巴士：目標環遊日本

香港01 / 記者卓柏安／報導
平川本身是大型車輛司機，現正為剛購入的巴士辦理牌照，希望很快可以將公車開到街上。圖／富士電視台節目
平川本身是大型車輛司機，現正為剛購入的巴士辦理牌照，希望很快可以將公車開到街上。圖／富士電視台節目

不少人會因一時衝動而買東西，日本1名男子在疫情下亦因衝動而買了１輛巴士！當地富士電視台近日訪問了該名買家平川亮，了解事件的來龍去脈。原來疫情下當地有不少公司倒閉，只好平價出售旗下車輛，平川亮以低於100萬日圓（約新臺幣27萬元）的價格，買入1輛外表超新、功能百分百正常的二手單層巴士！

富士電視台近日報導在疫情期間衝動購物的例子。受訪的男子平川亮購買的物品受到網友關注，他未經詳情考慮就購入一輛巴士，成為萬中無一的例子。平川原本就是位大型車輛司機，看到二手車市場中，見到有經營狀況不佳的運輸公司出售多輛二手巴士，由於價錢吸引，他就立即買下1輛作為珍藏。

疫情下日本有不少公司倒閉，只好平價出售旗下車輛，當地有人以不足100萬日圓（約新臺幣27萬元）的實惠價格購入功能正常的單層巴士。圖／Twitter
疫情下日本有不少公司倒閉，只好平價出售旗下車輛，當地有人以不足100萬日圓（約新臺幣27萬元）的實惠價格購入功能正常的單層巴士。圖／Twitter

平川表示，疫情期間自己一直留家，上網時看到有巴士出售就覺得很興奮，於是決定買入。該輛巴士功能正常，平川現時每天把玩車上的設備已經覺得很開心，未來更希望可以駕駛這輛巴士環遊日本，但現時由於牌照問題，巴士不能駛離平川家的土地，他正申請牌照，期待不久後可把巴士駛到街上。

對於平川因衝動買下巴士，其家人和鄰居都覺得非常瘋狂，他的奶奶也被嚇了一跳，但覺得有些夢想應該要趁年輕的時候實現，只是怕孫子很快會覺得厭倦而已。被問及會否希望坐上孫子開的巴士，奶奶卻說：「拜託不要。」

平川先生很滿意巴士內的設備和功能。圖／富士電視台節目
平川先生很滿意巴士內的設備和功能。圖／富士電視台節目

不少網友看到平川買巴士的故事都十分新奇，認為能買下單層巴士是很過癮的事，又認為該輛巴士的價錢實在平宜得嚇人。但也有人表示，若是該輛車在香港出售，可能會出現「買得起、養不起」情況，因香港車輛和油價格都很昂貴，一般人難以負擔。也有網友表示，如果能把巴士改造成露營車，相信更會更好玩。

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文章授權轉載自《香港01》

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