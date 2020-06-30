中國發現新型豬流感 專家憂病毒演化傳人

根據周一（6月29日）刊登在美國科學雜誌《PNAS》的論文顯示，中國的研究人員發現了一種新型豬流感病毒，具有引起大流行的潛力。

這個病毒暫名G4，基因序列上看似是2009年流行的H1N1演化而來。

論文作者，也是中國疾病預防控制中心的科學家在論文中表示，這個病毒「具有所有適合感染人類的​​所有基本特征」。

病征比其他病毒嚴重

從2011年到2018年，研究人員從中國10個省的屠宰場的豬中抽出3萬頭鼻拭子，並在獸醫醫院中分離出179種豬流感病毒。驗出的大部份病毒都屬於一種新型流感，而這種流感也在2016年以後在豬身上變得常見。

研究人員隨後進行了各種實驗，包括在雪貂身上進行研究。雪貂因為在感染病毒後的症狀與人類相似（主要是發燒、咳嗽和打噴嚏），因此在研究中被廣泛使用。

結果發現，G4病毒呈現出高度傳染性，可以利用人類細胞自身復制，在雪貂身上引起的症狀也比其它病毒更嚴重。結果還顯示，人類因季節性流感取得的免疫力無助於對抗G4病毒。

病毒有能力傳給人類

研究團隊也對處理豬只的工作人員抽血檢驗，藉由了解人類曝露在病毒下所產生的抗體了解感染史，發現有10.4%的人員有感染史。此外，針對社會大眾所做的檢測也發現有4.4%的人口有感染史。這表示豬流感病毒已經具備從動物傳染給人類的能力，但是目前尚未出現證據表明這個病毒具有人傳人的可能性。

科學家們在論文中提出擔憂: 「我們關切人類感染G4病毒之後，該病毒會進一步適應人類，而提升在人類之間造成大流行的風險。」科學家們呼籲監控豬只的接觸者。

劍橋大學獸醫學系系主任伍德 (James Wood)說: 「這項研究提醒我們，我們一直都曝露在新型動物性病原體的風險之中，而比野生動物更常出現在人類生活中的家畜，也可能會成為新疫情病毒的重要源頭。」

【 本文章由德國之聲授權提供】